Автопроизводитель Daimler построит крупнейший логистический центр в Чехии

Под Прагой должен появиться крупнейший склад производителя Mercedes-Benz.

В Ужице под Прагой появится логистический центр автомобильной компании Daimler, которая трудоустроит около 900 человек. Девелоперская компания CTP уже подала документы для оценки влияния объекта на окружающую среду. Конкретное место строительства пока не выбрано.

Общеевропейский склад компании Daimler, согласно планам, должен стать самым крупным логистическим центром в Чехии (229 000 квадратных метров). Часть склада будут обслуживать роботы. Строительство планируют начать в следующем году, чтобы завершить работы в 2020 году.

У Daimler во втором квартале текущего года на 2% увеличилась чистая прибыль, общая сумма составила 2,51 млрд евро. Росту доходов способствовал спрос на автомобили класса люкс Mercedes-Benz. Между тем, продажи грузовых автомобилей, фургонов и автобусов были меньше.

Источник: euro.cz