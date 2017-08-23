Прага готовится ограничить деятельность Airbnb

Городской совет уже рассматривает несколько вариантов ограничений краткосрочной аренды квартир через Airbnb. В первую очередь арендодателей обяжут платить налоги.

Рабочая группа, собранная магистратом Праги, во вторник порекомендовала городским советникам рассмотреть варианты введения строгого регулирования сервисов, предлагающих туристам краткосрочное проживание в частных квартирах. Феномен Airbnb, по оценкам пражской администрации, лишает столичного бюджета примерно 120 млн крон каждый год.

Такие результаты показало сравнение предлагаемой недвижимости через сайт Airbnb с числом субъектов, которые оплачивают в Праге городской налог за предоставление аренды. Согласно этим данным, большинство арендодателей на Airbnb не платит налоги.

Тем не менее, по действующему законодательству ЧР, арендодатели должны платить городу налог. Кроме того, в большинстве случаев для сдачи в аренду квартиры через Airbnb нужно также оплачивать налог на прибыль и обладать лицензией на предпринимательскую деятельность.

До сих пор большинство арендодателей не платит налог потому, что экономика совместного потребления является той областью, которую сложно контролировать. К тому же сложно определить, относится такая деятельность к предпринимательству.

«Большинство хозяев сдаваемых через Airbnb квартир в Праге не знает о своих обязанностях или считает их невыясненными. Информирование их об станет нашим первым шагом», – рассказал руководитель рабочей группы, городской советник Ян Вольф.

По словам Вольфа, краткосрочная аренда снижает доступность жилья для местного населения, так как тысячи квартир, которые раньше снимали пражане, теперь предназначены для туристов. Это ведет и к повышению цен на покупку и аренду недвижимости.

«Налогообложение краткосрочной аренды и контроль за тем, как исполняют свои обязанности хозяева квартир, снизит выгодность этой деятельности. Полученные с налогов деньги можно будет использовать для исправления негативных последствий сдачи недвижимости на Airbnb», – добавил Вольф.

На данный момент рабочая группа предложила магистрату несколько вариантов регулирования Airbnb:

- разрешить сдавать только те квартиры, в которых проживает сам хозяин (по примеру Берлина или Барселоны),

- разрешить сдавать квартиры ограниченное количество дней в году (по примеру Амстердама и Нью-Йорка),

- позволить сдавать квартиры только в определенном районе;

- ограничить число гостей с учетом площади недвижимости (так делают в Амстердаме).

Также хозяев обяжут оформлять лицензию на деятельность (как в Барселоне).

Варианты регулирования будут обсуждать городские советники.

Источник: Novinky.cz