В Чехии значительно подорожают молочные продукты

Цены на молочные продукты стремительно растут по всей Европе. К Рождеству эксперты предрекают дефицит молока, сливочного масла и сливок.

Европу ждет дефицит молока, сливок и масла. Цены на эти молочные продукты продолжают стремительно расти. Ожидается, что ситуация особенно обострится к Рождеству. В пятницу об этом предупредила одна из крупнейших молочных компаний в мире – датская фирма Arla Foods.

По словам руководителя компании Arla Foods Педера Туборга, молока и масла сейчас не хватает на всей планете. Причиной этого стали низкие выкупные цены на молоко в прошлом году. Хотя во всех странах цены на молоко уже стабилизировались, в среднем они на 28% выше, чем в прошлом году, так как из-за низкой прибыли компании ограничили производство.

«По всей Европе наблюдается большой дефицит молочных продуктов, поэтому рождественский спрос населения невозможно будет удовлетворить», – рассказал Туброг агентству Reuters.

Средняя стоимость сливочного масла в Чехии на прошлой неделе поднялась до 52,35 кроны за 250 г. За последний месяц пачка масла подорожала на 2,09 кроны, т.е. больше, чем на 4%. В это же время в прошлом году масло в Чехии продавали в среднем за 36,23 кроны. Таким образом, за последний год масло подорожало почти на 44,5%.

Цены на масло растут и в соседних с Чехией странах. Например, в немецких супермаркетах в июле масло стоило в среднем 1,79 евро (46,48 кроны). За год масло подорожало в Германии на 64%. В начале августа в Австрии сливочное масло стоило 2,20 евро (57,37 кроны). За несколько недель этот продукт в Австрии подорожал практически вдвое.

По данным словацкого статистического управления, в июле сливочное масло в Словакии подорожало на 8%. В словацкой сети Tesco сливочное масло разных марок предлагается по цене от 2,5 евро (56 крон) до 2,76 евро (72,76 кроны).

Источник: Novinky, ČTK