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Чешские города построят бюджетное арендное жилье

Чешские города построят бюджетное арендное жилье

Vladislava M 142 0
Недвижимость в Чехии дорожает, поэтому многим людям становится все сложнее купить или арендовать квартиру. Города поддержат молодые семьи, государственных сотрудников и пенсионеров муниципальным жильем.
Фото: pixabay.com
Чешские города построят бюджетное арендное жилье

Цены на квартиры в чешских городах быстро растут, опережая рост местных зарплат. Новые квартиры в Праге за год подорожали почти на 20%, аналогично повышаются и цены на аренду недвижимости.

Рост цен усложнил ситуацию молодым семьям, для которых покупка собственного жилья становится все менее и менее доступной. Однако теперь и у них появилась надежда. Крупные города решили изменить свой подход к квартирам: если до сих пор их приватизировали, то теперь начнут строить.

Восемь крупных чешских городов готовятся инвестировать миллиарды крон в строительство муниципальных квартир, которые будут служить, прежде всего, молодым семьям и пенсионерам. Кроме того, города будут предлагать такие квартиры как бонус для сотрудников, которым не смогут платить достаточно высокие зарплаты.

«Городам нужно обеспечивать жильем своих сотрудников – работников общественных институтов и представителей таких профессий, как полицейские или пожарные», – объясняет директор отделения жилищного фонда пражского магистрата Йозеф Тункл.

Строительство муниципальных квартир, кроме прочего, должно избавить людей от необходимости уезжать жить за город и каждый день ездить оттуда на работу. По сравнению со стандартными ценами на аренду муниципальные квартиры будут вдвое дешевле.

Хотя количество муниципальных квартир в Чехии вырастет, получить доступное арендное жилье сможет не каждый. Желающие должны будут выполнить несколько условий, установленных городом. Например, молодые семьи будут ограничены возрастом (до 35 лет), а их постоянные доходы не должны будут значительно превышать среднюю зарплату. Право на аренду квартиры будет действовать несколько лет.

Проверять соответствие нанимателей желаемым условиям регулярно будут специальные комиссии. Например, если у какой-то семьи резко вырастут доходы, квартиру смогут передать кому-то другому.

В Праге строительство домов с бюджетным жильем начнется уже в этом году. На проект выделено почти 2 млрд крон. Аналогичные планы и у других крупных чешских городов.

 

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Источник: ihned.cz

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