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В Праге планируют построить новый крупный микрорайон

В Праге планируют построить новый крупный микрорайон

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Прага 10 рассматривает возможность строительства многоквартирных домов, в которых поселится 30 000 человек, за спортивным комплексом Slavia.
Фото: Прага 10
В Праге планируют построить новый крупный микрорайон

В Праге рассматривают возможность построить новый микрорайон, рассчитанный на 30 000 человек. Строить новые дома планируют на заброшенной территории между Богдалкой и Слатинами в Праге 10. Местные жители переживают из-за сокращения спортивного комплекса Slavia Praha. Новый проект предполагает строительство на некоторых участках, где сейчас находится спортивная площадка и другие спортивные объекты.

Администрация городской части одобрила исследование, которое послужит основанием для создания плана. Районные власти будут обсуждать его в сентябре, и если его примут, то он будет направлен на рассмотрение в Институт планирования и развития Праги.

Микрорайон может появиться на территории, которая раньше использовалась преимущественно в промышленных целях. Ее площадь составляет 130 га. На этой территории могут быть построены главным образом многоквартирные дома, парки и общественные пространства. 

По информации Института планирования и развития Праги, в широком центре столицы находится около 950 га заброшенных промышленных территорий, которые могли бы стать жилыми районами. Всего было выделено 15 обширных местностей, которые нуждаются в изменениях в первую очередь. Это и участки возле Масарикова вокзала, бывшие товарные вокзалы Смихов и Жижков, Роганский остров. Все эти территории уже заняты девелоперами.

Источник: ihned.cz

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строительство Прага
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