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Чешская крона рекордно окрепла по отношению к доллару

Чешская крона рекордно окрепла по отношению к доллару

Vladislava M 1320 0
Чешская крона побила рекорд за последние три года: на данный момент валюта Чехии максимально окрепла по отношению к доллару.
Чешская крона рекордно окрепла по отношению к доллару

Во вторник, 29-го августа, чешская крона укрепилась по отношению к доллару до значения 21,70 кроны за один доллар США. Это значит, что чешская валюта стала наиболее крепкой по отношению к американской за последние три года.

Укреплению кроны способствовал рост евро до значения 1,20 доллара за 1 евро. К экономическим факторам ослабления доллара, по мнению аналитиков, привело в первую очередь напряжение вокруг КНДР.

 

Во вторник европейская валюта укрепилась по отношению к доллару почти на 0,5% до 1,2026 доллара за евро. Пока доллар США остается самым крепким по отношению к евро за последние два года.

Агентство Bloomberg также сообщило, что укрепление евро произошло через несколько часов после того, как КНДР запустила баллистическую ракету по направлению к Японии.

«Сегодняшние колебания курсов валют связаны с геополитикой и возрастающим напряжением на южнокорейском полуострове. Так как в конфликт преимущественно втянуты Япония и США, евро от этого выигрывает», – сообщил главный экономист Коммерческого банка в Чехии Ян Веймнелек.

Так как курс кроны к евро остается стабильным (в среднем 26 крон за евро), ослабление доллара к евро влечет за собой и его ослабление к кроне.

По мнению Веймнелека, евро помогают и благоприятные экономические показатели.

«Кажется, европейская экономика в этом году растет быстрее, чем американская. Например, в Германии доверие потребителей к экономике рекордно возросло. Слабый доллар, естественно, отражается и на силе чешской валюты. Сегодня утром доллар стоил меньше 21,70 кроны. Таким дешевым для нас он был в последний раз в октябре 2014 года», – добавил экономист.

 

Крона по отношению к доллару укрепляется уже в течение нескольких месяцев. Например, в июне доллар стоил более 23 крон. Зарубежные аналитики связывают падение доллара с безуспешностью американского президента Дональда Трампа при продвижении обещанных реформ.

Источник: Novinky.cz

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Темы
Чешская крона курсы валют Доллар США Евро
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