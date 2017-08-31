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Кассиров в чешских магазинах заменяют автоматами самообслуживания

Кассиров в чешских магазинах заменяют автоматами самообслуживания

Vladislava M 244 0
Все больше чешских магазинов предлагает покупателям кассы самообслуживания. Это связано с экономией средств и дефицитом сотрудников.
Кассиров в чешских магазинах заменяют автоматами самообслуживания

Дефицит сотрудников вынуждает торговые сети в Чехии все больше инвестировать в кассы самообслуживания. Они появляются даже в тех местах, где их не ожидали: например, в сети Coop или магазинах Terno.

Через кассы самообслуживания на данный момент совершается примерно треть всех покупок. Тем не менее, супермаркеты утверждают, что пока они останутся только дополнением к работе кассиров.

Один аппарат = три зарплаты кассира в день

Благодаря кассе самообслуживания супермаркет может сэкономить на зарплате трех сотрудников. В каждую смену автомат заменяет одного кассира. Переход на такие автоматы связан и с ситуацией на рынке труда, когда найти новых сотрудников становится все сложнее, несмотря на повышение зарплат. Вместе с доходами растут и требования претендентов: например, многие кассиры больше не согласны выходить на работу в выходные.

Пресс-секретарь сети Penny Market сообщила, что компания уже тестирует разные кассы, чтобы обеспечить покупателям комфортный процесс покупки. Новые автоматические кассы устанавливают и в гипермаркетах Kaufland. Первые автоматы появились в этой сети еще в 2011 году, но с того времени работали только три аппарата. В этом году сеть установила кассы самообслуживания еще в семи магазинах. До конца года к ним должны добавиться еще восемь. Гипермаркет Globus, который в последние три года не предложил ни одной кассы самообслуживания, в этом году собирается ввести услугу во всех 15 гипермаркетах.

Лидер по кассам самообслуживания - Tesco

Первые кассы самообслуживания появились в Чехии почти 10 лет назад. Первопроходцем в этом направлении стала сеть Tesco, которая до сих пор остается лидером по количеству автоматов. Покупатели могут воспользоваться кассами самообслуживания в большинстве из 200 магазинов Tesco. Постепенно сеть планирует оборудовать такими автоматами все магазины.

Источник: Idnes.cz

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