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Статистика: Сколько зарабатывают «бюджетники» в Чехии

Статистика: Сколько зарабатывают «бюджетники» в Чехии

artyommm 434 0
Министерство труда Чехии опубликовало статистику по зарплатам в государственном секторе.
Статистика: Сколько зарабатывают «бюджетники» в Чехии

Средняя зарплата в государственном секторе в Чехии за последние три года выросла почти на 3 500 крон. Если в 2013 году она составляла 26 024 кроны, то в прошлом году она достигла 29 501 кроны. В 2013 году половина государственных сотрудников и специалистов из общественной сферы зарабатывала менее 24 563 крон. В прошлом году медиана увеличилась почти на 3 180 крон. Такой информацией в интернете поделилось Министерство труда.

Зарплату из бюджета в прошлом году получали 626 100 сотрудников в Чехии, из них 410 800 – женщины и 215 300 – мужчины. Каждый третий сотрудник занимается физическим трудом, остальные – умственным. Трое из десяти человек, которые работают на государство, имеют высшее образование. Средняя зарплата дипломированного специалиста составляет 37 830 крон, медиана – 32 617 крон. При расчете средней зарплаты учитывались тариф и все вознаграждения, компенсации и доплаты.

Источник: ceskenoviny.cz

 

Медиана и средняя зарплата в чешских кронах у представителей избранных профессий в 2016 году
 

Профессия

Медиана

Средняя з/п

Учитель начальной школы

24.805

25.064

Учитель 1 ступени базовой школы

29.671

29.715

Учитель 2 ступени базовой школы и средней школы

29.682

30.065

Медсестра с квалификацией

35.906

36.764

Врач со специализацией

67.280

71.199

Член оркестра, исполнитель, танцовщик

25.938

27.417

Комиссар полиции

35.839

36.664

Бухгалтер

27.598

28.656

Сотрудник биржа труда

24.961

25.088

Техник устройств и оборудования

27.348

28.368

Социальный работник

23.742

24.475

Социальный работник по уходу за пенсионерами

18.821

19.058

Санитар, фельдшер

20.202

20.469

Администратор

24.313

25.638

Курьер почты

20.797

21.740

Сотрудник министерства

29.038

30.893

Повар

15.794

16.478

Уборщица

13.303

13.825

 

 

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Темы
зарплата Министерство труда Чехия
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