Статистика: Сколько зарабатывают «бюджетники» в Чехии

Министерство труда Чехии опубликовало статистику по зарплатам в государственном секторе.

Средняя зарплата в государственном секторе в Чехии за последние три года выросла почти на 3 500 крон. Если в 2013 году она составляла 26 024 кроны, то в прошлом году она достигла 29 501 кроны. В 2013 году половина государственных сотрудников и специалистов из общественной сферы зарабатывала менее 24 563 крон. В прошлом году медиана увеличилась почти на 3 180 крон. Такой информацией в интернете поделилось Министерство труда.

Зарплату из бюджета в прошлом году получали 626 100 сотрудников в Чехии, из них 410 800 – женщины и 215 300 – мужчины. Каждый третий сотрудник занимается физическим трудом, остальные – умственным. Трое из десяти человек, которые работают на государство, имеют высшее образование. Средняя зарплата дипломированного специалиста составляет 37 830 крон, медиана – 32 617 крон. При расчете средней зарплаты учитывались тариф и все вознаграждения, компенсации и доплаты.

Источник: ceskenoviny.cz

Медиана и средняя зарплата в чешских кронах у представителей избранных профессий в 2016 году

