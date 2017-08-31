Статистика: Сколько зарабатывают «бюджетники» в Чехии

Средняя зарплата в государственном секторе в Чехии за последние три года выросла почти на 3 500 крон. Если в 2013 году она составляла 26 024 кроны, то в прошлом году она достигла 29 501 кроны. В 2013 году половина государственных сотрудников и специалистов из общественной сферы зарабатывала менее 24 563 крон. В прошлом году медиана увеличилась почти на 3 180 крон. Такой информацией в интернете поделилось Министерство труда.
Зарплату из бюджета в прошлом году получали 626 100 сотрудников в Чехии, из них 410 800 – женщины и 215 300 – мужчины. Каждый третий сотрудник занимается физическим трудом, остальные – умственным. Трое из десяти человек, которые работают на государство, имеют высшее образование. Средняя зарплата дипломированного специалиста составляет 37 830 крон, медиана – 32 617 крон. При расчете средней зарплаты учитывались тариф и все вознаграждения, компенсации и доплаты.
Источник: ceskenoviny.cz
Медиана и средняя зарплата в чешских кронах у представителей избранных профессий в 2016 году
|
Профессия
|
Медиана
|
Средняя з/п
|
Учитель начальной школы
|
24.805
|
25.064
|
Учитель 1 ступени базовой школы
|
29.671
|
29.715
|
Учитель 2 ступени базовой школы и средней школы
|
29.682
|
30.065
|
Медсестра с квалификацией
|
35.906
|
36.764
|
Врач со специализацией
|
67.280
|
71.199
|
Член оркестра, исполнитель, танцовщик
|
25.938
|
27.417
|
Комиссар полиции
|
35.839
|
36.664
|
Бухгалтер
|
27.598
|
28.656
|
Сотрудник биржа труда
|
24.961
|
25.088
|
Техник устройств и оборудования
|
27.348
|
28.368
|
Социальный работник
|
23.742
|
24.475
|
Социальный работник по уходу за пенсионерами
|
18.821
|
19.058
|
Санитар, фельдшер
|
20.202
|
20.469
|
Администратор
|
24.313
|
25.638
|
Курьер почты
|
20.797
|
21.740
|
Сотрудник министерства
|
29.038
|
30.893
|
Повар
|
15.794
|
16.478
|
Уборщица
|
13.303
|
13.825