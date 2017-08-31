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В Чехии появилась возможность построить жилье с помощью краудфандинга

В Чехии появилась возможность построить жилье с помощью краудфандинга

artyommm 91 0
Чешский стартап Upvest.cz, который стал первой краудфандинговой платформой в стране в сфере строительства, уже собрал почти половину средств на строительство первого многоквартирного дома.
В Чехии появилась возможность построить жилье с помощью краудфандинга

Новый чешский стартап Upvest.cz позволяет инвестировать в недвижимость с помощью краудфандинга. Платформа Upvest предлагает девелоперским компаниям внешний источник финансирования для реализации локальных проектов посредством мезонинных кредитов. 

Инвесторам это выгодно тем, что они получат право на прибыль согласно кредитным договорам. Весь процесс происходит онлайн. Инвестировать в девелоперские проекты может любой человек, который готов вложить хотя бы несколько тысяч крон. 

Первым проектом, который появился на краудфандинговой платформе Upvest.cz, специализирующейся на недвижимости, стало строительство многоквартирного дома Rezidence u Grébovky в Праге 4. Инвесторы могут получить от реализации этого проекта прибыль 5% с ожидаемым погашением инвестиции в течение 13 месяцев. 

Цель кампании – собрать 5 млн крон. Пока от 44 пользователей/инвесторов удалось получить 2,24 млн крон. Девелопером проекта является компания Moravská stavební, финансовый директор которой, Петр Малик, является одним из инвесторов Upvest.

Источник: czechcrunch.cz

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Темы
строительство недвижимость Чехия стартапы интернет краудфандинг
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