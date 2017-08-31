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В Чехии вырос спрос на мотивационный туризм

В Чехии вырос спрос на мотивационный туризм

artyommm 32 0
Десятки компаний в Чехии занимаются мотивационным туризмом: вывозят сотрудников на профильные экскурсии для развития их профессиональных компетенций и отдыха.
В Чехии вырос спрос на мотивационный туризм

Чешские компании начали интересоваться мотивационным туризмом для роста и поощрения своих сотрудников. Если коротко, то это можно объяснить так: работодатель отправляет сотрудника в «командировку», где тот может работать и отдыхать. Познавательная поездка – это новый бонус, который начали предлагать работникам компаний. Например, только в США зарегистрировано 500 фирм, которые занимаются мотивационным туризмом. В Чехии таких пока десятки.

Мотивационный туризм начал развиваться в Чехи в 90-е гг. благодаря иностранным компаниям. Они начали мотивировать сотрудников поездками за границу. В ЧР стало популярно отправлять сотрудников в командировку и на отдых – особенно в восточную часть Моравии. Там работники могут подумать о делах компании, отдохнуть на природе и в велнес-центрах, а также посетить различные познавательные курсы, например, выпечки или столярного дела.

Согласно исследованию, такие поездки позитивно отражаются на отдаче сотрудника компании и увеличении продаж. Они также повышают лояльность сотрудников к работодателю.

Юристов отправляют на экскурсии в знаменитые библиотеки, правительственные здания или офисы известных юридических компаний. Сотрудники транспортных компаний ездят посмотреть на аэропорты, ангары или автомобильные заводы. Специалисты строительных компаний проходят курсы о важных мировых объектах и их противостоянию природному воздействию. Программистов могут отправить в путешествие по следам компаний Facebook, Microsoft и Apple или в гигантский кол-центр в Индии.

Источник: novinky.cz

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Темы
компании Туризм Чехия Южноморавский край
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