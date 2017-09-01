На рынке недвижимости в Чехии начали принимать биткойны

Риелторская компания HOME Hunters будет первой в Чехии принимать оплату комиссии в биткойнах и другой криптовалюте.

В мире набирают популярность криптовалюты, и это доказывает широкое распространение самой дорогой цифровой валюты современности – биткойна, курс которого держится на уровне 4 700 долларов за 1 BTC. Эта тенденция постепенно начинает проявляться и в Чехии, хотя республике по-прежнему очень далеко до Японии, Южной Кореи и Эстонии, которая планирует создать собственную электронную валюту.

Первым принимать оплату в биткойнах начал интернет-магазин Alza. Теперь к нему присоединяется компания по услугам в области недвижимости HOME Hunters. Риелторская компания из Брно, которая занимается продажей и арендой жилья, будет принимать от клиентов не только биткойны, но также лайткойны и эфириумы.

HOME Hunters сообщает, что оплатить комиссионное вознаграждение можно будет криптовалютами без необходимости обмена на чешские кроны. Транзакции, которые проходят «почти моментально», будут отображаться в так называемом блокчейне (системе криптовалют). Если в сфере недвижимости введут электронный учет выручки, с этим проблем не возникнет, так как все платежи прозрачные.

Риелторская компания также рассказала о планах принимать биткойны и при покупке недвижимости. В будущем должна появиться возможность автоматизированных сейфов при помощи так называемых умных контактов, которые заменят хранение денег у нотариусов и адвокатов. Условия выплаты денег будут закодированы прямо в транзакции.

Источник: czechcrunch.cz