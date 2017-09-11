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Большой прорыв: Чешским учителям повысят зарплаты

Большой прорыв: Чешским учителям повысят зарплаты

Vladislava M 397 0
С ноября 2017 года в Чехии повысят зарплаты. Учителя будут получать на 15% больше, работники государственных организаций – на 10% больше.
Большой прорыв: Чешским учителям повысят зарплаты

Чешское правительство приняло решение повысить зарплаты для учителей и государственных сотрудников с ноября этого года. После переговоров в понедельник об этом сообщили лидеры коалиции. Было принято решение поднять учителям зарплаты на 15%, сотрудникам государственного сектора – на 10%.

По словам премьер-министра ЧР Богуслава Соботки, зарплаты в государственном секторе повысятся уже с ноября. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

 

«Это важный день, я очень доволен. Мы сделали большой шаг! Я рад, что могу посмотреть в глаза профсоюзам. Мы договорились, что будем повышать зарплаты с 1-го ноября», – рассказал министр иностранных дел Любомир Заоралек.

Министр финансов Иван Пилны в воскресенье сообщил, что повысил расходы на зарплаты в государственном бюджете на 23 млрд крон по сравнению с разработанным в июле планом. Еще 10 млрд выделят из своих бюджетов отдельные министерства.

Источник: Novinky.cz

 

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