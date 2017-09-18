Чешских производителей сахара больше не будут ограничивать

Этого ждали много лет. С 30-го сентября 2017 года в Евросоюзе прекращается регулирование сахарного производства. Чешским производителям это откроет возможность нового этапа развития.

Евросоюз больше не будет регулировать производство сахара. К 30-му сентября 2017 года в ЕС перестанет действовать система квот, которая устанавливала минимальную стоимость сахарной свеклы и производственные нормы. Для чешских производителей сахара это отличный шанс для нового этапа развития. В прошлогоднем сезоне они произвели больше всего сахара за последние 30 лет.

«После 49 лет ожидания в Евросоюзе снова начнется свободная торговля сахаром. Я воспринимаю это как отличную возможность для развития чешского сахарного производства. Надеюсь, что нерегулируемая рыночная среда подтвердит и укрепит положительный баланс в производстве сахара в Чехии», – прокомментировал министр сельского хозяйства Мариан Юречка.

Хотя сейчас в Чехии работает всего 7 производителей сахара, по объемам продукции они предлагают столько же, сколько 53 производителя в 1989 году. За прошлый год они произвели более 620 тонн сахара, чем побили все рекорды за последние 30 лет. Хотя площади, засаженные сахарной свеклой в Чехии, уменьшишись, ее урожайность увеличилась больше чем вдвое.Содержание сахара в свекле также повысилось – на 25%.

Европейская комиссия будет и дальше следить за ситуацией на рынке с сахаром в ЕС на основании данных от производителей, чтобы в случае проблем принять меры.

Ожидается, что окончание режима квот снизит административные трудности как для производителей сахара, так и для государственного управления.

Сахар на территории Чехии впервые начали изготавливать 230 лет назад. Примерно с 60-х лет 19 века в Чехии изготавливали больше сахара (550 тонн в год), чем могли потребить.

Источник: Novinky.cz