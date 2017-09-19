Киргизия разрывает договор с чешской компанией и оставляет деньги себе

Компания Liglass Trading CZ (Чехия) не будет строить гидроэлектростанции в Киргизии. Об этом заявил вице-премьер Киргизской Республики.

Фото: Нарын, Киргизия

Чешская компания Liglass Trading CZ не будет строить электростанции в Киргизии. Правительство Киргизской Республики решило расторгнуть договор в одностороннем порядке после того, как компания не выплатила в срок обещанные 37 млн долларов. Напомним, ранее за Liglass поручился президент Чехии Милош Земан и канцлер Вратислав Минарж.

Киргизия разрывает со своей стороны договор с чешской компанией Liglass Trading CZ, которая должна была строить каскад гидроэлектростанций на реке Нарын. Об этом на собрании киргизского правительства в понедельник, 18 сентября, журналистам сообщил премьер Сапар Исаков.

По словам вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева, чешская компания отправила письмо правительству с просьбой об отсрочке платежа в размере 37 млн долларов (около 807 млн крон). Эту сумму фирма должна была перевести уже сейчас. Так как денег нет, власти Киргизии расторгают договор. Вице-премьер республики заявил, что отсрочка невозможна.

По информации государственного информационного агентства Кабар, в Киргизии останется сумма в 1,147 млн долларов, которую Liglass Trading оставила в качестве гарантии исполнения договорных обязательств. Чтобы достроить каскад гидроэлектростанций, работы над которыми начала российская компания «РусГидро», кабинет Исакова выпишет новый тендер.

Как сообщает Радио Свобода, после заседания правительства, Зилалиев рассказал журналистам, что строительством гидроэлектростанций в Киргизии, которое является частью контракта, уже интересуются инвесторы из Индии и Южной Кореи, а также чешская компания Energo-Pro. Пресс-атташе Гана Гикелова сообщила, что чешская группа компаний никогда не проявляла интерес к этому заказу и переговоров о нем не вела.

Источник: ihned.cz