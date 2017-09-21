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В Чехии открылся интернет-магазин от крупной торговой сети

В Чехии открылся интернет-магазин от крупной торговой сети

artyommm 791 0
Интернет-магазин известной в Чехии сети супермаркетов обещает доставку не дольше трех дней и возможность вернуть товар в течение 90 дней.
В Чехии открылся интернет-магазин от крупной торговой сети

Торговая сеть Lidl запускает свой интернет-магазин для всех. Товары в нем будут появляться на неделю раньше, чем в обычных магазинах. Ранее интернет-магазин сети работал в тестовом режиме – только для сотрудников. Сейчас он уже доступен абсолютно для всех покупателей. Через интернет они смогут покупать самые разные товары, например, одежду и электронику. Продавец обещает, что доставка будет занимать не более трех дней. Вернуть покупку клиент сможет в течение 90 дней.

Интернет-магазин Lidl открылся 11 сентября, но для широкой общественности все это время был закрыт. Торговая сеть будет продавать онлайн одежду, бытовую технику, товары для дома и сада, игрушки. Продукты в интернет-магазине купить будет нельзя (в Германии, однако, такая услуга доступна). 

Товары в Lidl-shop.cz будут появляться на неделю раньше, чем в обычных магазинах. В интернете можно будет найти и те продукты, которые ранее участвовали в акциях. Заказанный товар доставят в течение трех дней. Оплатить покупку можно онлайн картой или при получении отправления. Стоимость доставки начинается от 59 крон. Если заказывать товары на сумму более 1 000 крон, то доставка бесплатная. 

В настоящее время в Чехии работает только один полноценный интернет-гипермаркет Tesco, который продает онлайн и продукты питания, и промышленные товары. Покупать еду онлайн можно также в таких интернет-магазинах, как Rohlík.cz и Košík.cz.

Источник: ihned.cz

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интернет магазины Чехия
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