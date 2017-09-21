За аренду квартиры в Чехии можно заплатить криптовалютой

Брненский сервис Flatio.cz предложил своим пользователям новую услугу: теперь за аренду квартиры на срок от 1 до 6 месяцев можно заплатить Биткойнами. Аренда доступна в Праге, Брно, Остраве, Вене, Берлине и Братиславе.

Брненский стартап Flatio.cz, через который можно арендовать квартиру на период от 1 до 6 месяцев, представил интересное новшество. Чешские пользователи сервиса, который на данный момент работает в Праге, Брно, Остраве, Вене, Братиславе и Берлине, теперь могут расплатиться за аренду квартиры популярной криптовалютой – Биткойнами. Таким образом, компания Flatio вошла в узкую группу сервисов по недвижимости, которые принимают виртуальную валюту.

С помощью Биткойнов можно заплатить за весь период аренды. Только комиссию за бронирование (500 крон) нужно внести в классической валюте.

«Интерес к платежам в Биткойнах мы заметили еще в августе, когда запустили такое предложение в Берлине. Поэтому мы ждем, что Биткойны будут пользоваться успехом в крупнейших европейских городах, в которых мы в ближайшее время собираемся расширяться. Наша цель – предлагать технологические возможности с практическим использованием», – рассказал основатель Flatio Радим Резек.

Технический процесс платежа будет проходить через специальный сервис GoPay, который будет рассчитывать стоимость услуги в Биткойнах по актуальному курсу. Арендодатели будут получать деньги в валюте своей страны (чешских кронах или евро).

Источник: czechcrunch.cz