Сравнение доходов в ЕС: Немцы бы плакали от чешских зарплат

Бюджет на траты у чехов на 11 тысяч крон в месяц меньше, чем у немцев. Средняя зарплата в Чехии во втором квартале нынешнего года составила 29 346 крон. Еще три года назад жители республики зарабатывали на 5 000 меньше. И хотя сейчас у чехов доходы выше, их соседи в Германии расплакались бы, если бы получили такие деньги.
Разница между средними зарплатами в Чехии и Германии в пересчете на покупательскую способность составляет 428 евро, или 11 130 крон. Такую сумму высчитали авторы исследования Европейского института профсоюзов. По его информации, в одиннадцати восточных государствах Евросоюза «чистая» зарплата (после вычета налогов и взносов) почти на 1 000 евро ниже, чем в Германии, и это с учетом более высоких расходов на жизнь в этой стране.
Исследователи адаптировали цены в разных государствах к чистым доходам жителей, чтобы понять, какова разница в свободном бюджете, который люди могут тратить на что угодно. Лучше Чехии в этом рейтинге оказались показатели Литвы и Словении. В конце списка находятся румыны, чистая зарплата которых в пересчете составляет 24,5 тысячи крон (944 евро). Почти на 900 евро в месяц меньше немцев зарабатывают венгры, болгары и латыши.
По мнению секретаря Европейской конфедерации профсоюзов, «все эти зарплаты – наказание за работу в Центральной и Восточной Европе». Министр труда и социальных дел Чехии Михаэла Марксова объяснила, что именно по этой причине в республике повышают зарплаты и «минималку».
Указанной разницей в зарплатах в корыстных целях пользуются иностранные компании, которые работают в Чехии. Министр считает абсурдом то, что люди, которые работают на одну и ту же компанию, но в разных странах, получают разные зарплаты. По мнению Марксовой, эту проблему нужно решать.
На сколько меньше зарабатывают жители той или иной страны по сравнению с Германией (в евро):
Литва – на 314
Словения – на 377
Чехия – на 428
Эстония – на 467
Словения – на 574
Польша – на 639
Хорватия – на 659
Латвия – на 820
Болгария – на 827
Венгрия – на 841
Румыния – на 944
Источник: novinky.cz