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Компания-разработчик игры World of Tanks из Беларуси открывает офис в Праге

Компания-разработчик игры World of Tanks из Беларуси открывает офис в Праге

artyommm 373 0
Компания Wargaming, разработчик игры World of Tanks, открывает офис в Праге и набирает в него новых сотрудников. Нужны аналитики, тестировщики и программисты.
Фото: фото Wargaming
Компания-разработчик игры World of Tanks из Беларуси открывает офис в Праге

Почти 19 лет назад белорусский бизнесмен Виктор Кислый создал компанию Wargaming, которая за годы работы завоевала всемирную славу благодаря таким играм, как World of Tanks, Total War: Arena и World of Warplanes. В начале прошлого года Кислый стал долларовым миллиардером, так как стоимость его компании выросла почти до 1,5 млрд долларов.

Сейчас Wargaming открывает новый офис в Праге, куда уже идет набор сотрудников на позиции по анализу, тестированию и разработке на C#. 

Одна из самых популярных игр в мире, World of Tanks, может похвастаться более чем 150 млн игроков. Всего у компании 16 офисов по всему миру, в которых работает более 4 000 сотрудников. Главный офис Wargaming находится на Кипре, и такой выбор объясняется выгодными условиями налогообложения. При этом компания все равно входит в число самых крупных субъектов с точки зрения суммы заплаченных налогов в этой стране. В 2015 году только игра World of Tanks принесла Wargaming более одного миллиарда долларов.

Источник: czechcrunch.cz

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Темы
игры Игры для ПК и консолей Прага
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