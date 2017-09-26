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Больница в центре Праги ищет нового арендатора

Больница в центре Праги ищет нового арендатора

Vladislava M 297 0
Известная больница Na Františku, расположенная возле Парижской улице в центре Праги, сдается в аренду. Интерес к учреждению уже проявило несколько компаний.
Фото: https://www.instagram.com/emergencymuenchen/
Больница в центре Праги ищет нового арендатора

Больница Na Františku, которая находится в элитном районе возле Парижской улицы в Праге, ищет нового инвестора. Владелец больницы, городская часть Прага 1, предлагает ее в аренду частным фирмам. Условия договора некоторые представители критикуют.

«Город хочет предложить больницу в аренду на невыгодных условиях», – рассказывает Петр Кучера, пражский представитель от Партии зеленых.

В подготовленном договоре частный инвестор обязуется, что не будет закрывать ни одно из действующих отделений больницы. Если же новый арендатор закроет убыточные отделения, то ему придется заплатить штраф в размере 2 млн крон. Такие условия указаны в договоре. Критики считают, что это слишком высокая сумма.

По мнению представителей городской части, условия договора вполне нормальные.

«Штраф налагается за каждое нарушение договора, поэтому финальная сумма может быть намного выше», – заявила пресс-секретарь Праги 1 Вероника Блажкова.

По словам директора больницы Роберта Зеленака, практически все специальности больницы убыточные.

«Частный инвестор мог бы открыть в больнице, например, диализ для иностранцев. Сегодня к этой услуге высокий интерес», – прокомментировал директор.

Арендовать больницу готовы уже несколько компаний. Среди них – и группа Penta.

Источник: idnes.cz

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Темы
Больницы Прага инвестиции Чехия аренда недвижимости
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