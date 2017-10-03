Жители регионов Чехии догоняют пражан по уровню зарплат

Разница между доходами жителей столицы и регионов медленно, но уверенно сокращается. В основном, за счет развития промышленного сектора, сконцентрированного за пределами Праги.

Медленно, но верно разница между средней зарплатой пражан и жителей других чешских городов уменьшается. Пражане до сих пор получают в месяц в среднем на 7700 крон больше нормы по Чехии, но за последние 6 лет эта разница сократилась на 500 крон. В посткризисном 2011 году (когда разница в зарплатах была самой большой), пражане зарабатывали на 8221 крону больше жителей регионов.

Вторым позитивным фактором стало то, что зарплаты растут во всех краях Чехии без исключения.

Ближе всего к пражским зарплатам приблизились жители Среднечешского края, Пльзеня и Южноморавского края. Все они в среднем получают больше 75% пражской средней зарплаты. Именно в Пльзене зарплаты с 2011 года растут быстрее всего. Экономисты объясняют это тем, что в городе активно развивается промышленность.

«Больше нормы в последние годы росли зарплаты в секторе обрабатывающей промышленности», – подтвердил экономист компании Akcenta Мирослав Новак.

Так как в Праге по сравнению с другими краями расположено меньше промышленных производств, сокращается и разница в зарплатах.

«С 2013 года в Чехии открылось больше 220 тысяч новых рабочих мест: в основном, в регионах. Уровень безработицы упал до исторического минимума», – заметил экономист из фонда Quant и советник министра финансов Алеш Михл.

Зарплаты пражан и жителей других городов, по мнению аналитиков, продолжат уравниваться в ближайшие годы.

«Если экспорт будет развиваться и дальше, зарплаты в регионах поднимутся еще больше. Если промышленность (например, автомобильная) будет в застое, Прага снова оторвется от регионов», – прокомментировал Михл.

Должны ли жители регионов завидовать зарплатам пражан? За продукты и потребительские товары покупатели по всей Чехии платят приблизительно одинаково. Сфера услуг в столице намного дороже. А покупка собственного жилья в Праге практически недоступна большинству жителей. Пражанину со средней зарплатой нужно откладывать деньги 15 лет, чтобы купить старую трехкомнатную квартиру. Это на 7 лет дольше, чем в любом другом городе республики.

Источник: Denik.cz