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Forbes опубликовал рейтинг самых богатых чехов 2017 года

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых чехов 2017 года

Vladislava M 971 0
Новый список чешских миллиардеров 5-го октября опубликовал журнал Forbes. Имущество самых богатых людей Чехии в этом году выросло еще больше.
Фото: Forbes.cz
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых чехов 2017 года

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей Чехии. В 2017 году имущество успешнейших чешских предпринимателей впервые в истории рейтинга превысило границу в 1 триллион крон. Кроме того, в рейтинг из 70 богатейших чехов вошло 11 новых имен. Также журнал составил топ-10 чешских миллиардеров, которые выделяют больше всего средств на благотворительность.

Самым богатым чехом 2017 года остался Петр Келлнер с состоянием в 310 млрд крон. Его имущество выросло благодаря успешному развитию предложения рассрочек от группы Home Credit в Азии.

Имущество бывшего министра финансов Чехии и претендента на пост премьера Андрея Бабиша составило 88 млрд крон. Его сельскохозяйственный и пищевой холдинг Agrofert на данный момент управляется двумя доверительными фондами, однако Бабиш остается единственным получателем текущих выгод, поэтому его вносят в список миллиардеров.

Петр Келлнер и Андрей Бабиш заняли первые места и в рейтинге тех миллиардеров, которые выделили больше всего средств на благотворительность. Здесь лидером оказался Андрей Бабиш с суммой в 112 млн крон. Келлнер за 2016 год выделил на благотворительность 88,9 млн крон.

На третьем месте оказался магнат в сфере недвижимости Радован Витек с состоянием в 57 млрд крон. В этом году он едва опередил Карела Комарека (55 млрд крон), который с успехом развивает группу лотерейных компаний Sazka Group  на европейском рынке.

Остальные места в рейтинге 10 богатейших чехов в этом году изменились. В него вошли основатели софтверной фирмы Avast Эдуард Кучера и Павел Баудиш, имущество которых оценили в 21 млрд крон благодаря значительному росту цен на акции Avast на бирже.

Укрепил свои позиции и Даниэль Кршетински. В этом году он впервые вошел в рейтинг мировых миллиардеров Forbes – т.е. людей, имущество которых превышает 1 млрд долларов.

Поднялся в рейтинге и владелец группы Penta Investments Марек Доспива (20,7 млрд крон). А угольный барон Зденек Бакала оказался на 10-м месте с имуществом 18 млрд крон, так как его теперешние инвестиции сложно оценить.

 

Десять богатейших чехов 2017 года

1. Петр Келлнер – 310 млрд крон (Компания PPF)

2. Андрей Бабиш – 88 млрд крон (Холдинг Agrofert)

3. Радован Витек – 57 млрд крон (CPI Property Group)

4. Карел Комарек – 55 млрд крон (KKCG)

5. Даниэль Кршетински – 50 млрд крон (EPH)

6. Павел Тыкач – 31 млрд крон (Czech Coal)

7-8. Эдуард Кучера – 21 млрд крон (Avast)

7-8. Павел Баудиш – 21 млрд крон (Avast)

9. Марек Доспива – 20,7 млдр крон (Penta Investments)

10. Зденек Бакала – 18 млрд крон (LBM)

Подробности рейтинга смотрите на Forbes.cz

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Темы
Forbes рейтинг Чехия Петр Келлнер Андрей Бабиш
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