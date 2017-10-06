Чешская крона укрепилась больше всех валют в мире

Чешская крона опередила все валюты мира по укреплению в отношении евро с начала текущего года.

Чешская крона укрепляется больше остальных валют в мире. Помогает ей в этом ожидаемое повышение процентных ставок со стороны Национального банка. С начала года чешская крона укрепилась более чем на 4% по отношению к евро. Такого результата нет ни у одной валюты в мире. Некоторое время чешская крона находилась в тени у польского злотого, который снова завоевал доверие иностранных инвесторов.

Ставка на чешскую крону в этом году должна принести прибыль инвесторам и бизнесменам. Чешская валюта больше остальных в мире укрепилась по отношению к евро. В среду, 4 октября, крона снова улучшила свой баланс. Ее курс на межбанковском рынке составил 25,87 за евро. Шаг за шагом национальная валюта Чехии приближается к своей стоимости до начала интервенций Чешского национального банка в ноябре 2013 года. Чешская крона окрепла по отношению не только к евро, но и к американскому доллару.

Укрепление национальной валюты Чехии, по мнению аналитиков, способствует повышению интереса иностранных инвесторов к чешским акциям. Как отмечает аналитик BH Securities Мартин Влчек, с точки зрения индекса PX чешские акции по-прежнему остаются недооцененными по сравнению с акциями других государств. Инвесторы в Чехии могут заработать не только на росте цен на акции, но также и на дивидендах от них.

Источник: ihned.cz