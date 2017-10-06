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Крупнейшая чартерная авиакомпания в Чехии выкупает акции Чешских авиалиний

Крупнейшая чартерная авиакомпания в Чехии выкупает акции Чешских авиалиний

artyommm 637 0
Стало известно о продаже акций чешского авиаперевозчика, принадлежащих компании Korean Air. Минифин опровергает продажу государственной доли в Чешских авиалиниях.
Крупнейшая чартерная авиакомпания в Чехии выкупает акции Чешских авиалиний

Компания Travel Service договорилась с Korean Air о покупке доли акций Чешских авиалиний. Министерство финансов опровергает информацию о продаже почти 20% акций, принадлежащих государству.

До настоящего времени Travel Service владел почти третью акций чешского авиаперевозчика. По данным сайта Zdopravy.cz, компания приобретает 44% акций, находящихся в собственности корейцев, и еще 19% – у государственной компании Prisko. Информацию о сделке с госфирмой чешский Минфин не подтверждает. 

Покупку акций у Korean Air теперь должно будет одобрить антимонопольное управление. Компания Travel Service принадлежит группе компаний Unimex Group миллиардера Йиржи Шиманя. Компания сейчас лидирует в области чартерных перевозок в Чехии.

Источник: www.novinky.cz

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Korean Air Чешские авиалинии
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