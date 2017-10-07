McDonald´s в Чехии повысил цены

Постоянным покупателям в чешском McDonald´s придется смириться с тем, что некоторые блюда больше не будут такими доступными, как раньше.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald´s в Чехии повышает цены. Популярный чизбургер подорожал на 16%. Увеличение цены на самый ходовой товар произошло впервые с 2013 года. Кроме чизбургера будет дороже и чикенбургер, а также фреш ролл. Компания объясняет повышение цен растущей стоимостью продуктов, используемых для приготовления блюд. На гамбургер Биг Мак сохранится прежняя цена – 75 крон.

Сейчас чизбургер стоит 29 крон, вместо прежних 25 крон. Фреш Ролл также теперь стоит 29 крон. Пресс-атташе компании McDonald´s в Чехии Зузана Свободова сообщила, что повышение цен произошло в связи с увеличением закупочных цен от поставщика и оплаты труда сотрудникам. Уровень безработицы в Чехии варьируется в пределах 4%. Это самый низкий показатель в Евросоюзе на данный момент. Фирмам в Чехии сложно найти сотрудников.

Чизбургер считается одним из самых дешевых продуктов в McDonald´s. Напомним, первоначальная стоимость чизбургерга, когда он только пришел на чешский рынок, составляла 21 крону. За 25 лет это блюдо подорожало только на 8 крон. А вот популярный Биг Мак в 1992 году стоил 48 крон, а сейчас за него нужно заплатить 75 крон. Гамбургер 25 лет назад стоил 19 крон, с 2015 года – 25 крон.

В Чехии насчитывается 96 филиалов McDonald´s. Всего на компанию в республике работает более 5 000 человек.

Источник: aktualne.cz