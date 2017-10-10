В Чехии осудили первого биткойнового пирата

В Брно впервые осудили мужчину за кражу биткойнов в интернете. Ему грозит 9 лет тюрьмы.

В понедельник, 9-го октября 2017 года, Краевой суд в Брно осудил на 9 лет лишения свободы Томаша Йиржиковского, которого обвинили в краже биткойнов на сумму 16 млн крон, а также в торговле наркотиками и незаконном хранении оружия. Мужчина отрицает свою вину и собирается подать апелляцию.

Йиржиковски украл биткойны с интернет-рынка Sheep Marketplace (чеш. Ovčí tržiště), который работал как закрытый сайт, защищенный системой шифрования Tor. С помощью виртуальной валюты биткойнов на этом сайте торговали наркотиками.

Согласно обвинению, Йиржиковски в 2013 году работал на этом сайте и с каждой сделки получал комиссию. Затем сайт обокрали два американца на сумму до 100 млн крон. Йиржиковски выкрал остаток биткойнов, который оставался на счету сайта на тот момент.

29-летний обвиняемый отвергает обвинение в том, что онлайн-рынком управлял он. По его словам, он только арендовал площадь на сервере для сайта фан-клуба рынка. Однако проведенные экспертом исследования компьютера и мобильного телефона подозреваемого подтвердили тот факт, что за кражей стоит именно он.

Вместе с Йиржиковски обвинили и его жену Еву, которая помогала легализировать украденные биткойны. В понедельник суд снял с нее обвинение.

Биткойны появились в 2009 году как альтернатива официальным валютам и за несколько лет стали главной виртуальной валютой в мире. Ей управляет компьютерная сеть со специальным программным обеспечением, благодаря которому виртуальные монеты создают по стабильному курсу и в медленном темпе.

Источник: ihned.cz