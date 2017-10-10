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UniCredit Bank в Чехии разочаровал проблемами с интернет-банкингом

UniCredit Bank в Чехии разочаровал проблемами с интернет-банкингом

artyommm 371 0
Клиенты UniCredit Bank не могут нормально пользоваться мобильным и интернет-банкингом после обновления системы на выходных. У людей не получается отправить деньги со счета или проверить баланс.
Фото: www.facebook.com/UniCreditBankaSlovenija
UniCredit Bank в Чехии разочаровал проблемами с интернет-банкингом

UniCredit Bank не справился с актуализацией интернет-банкинга, и клиентам не были доступны ключевые услуги онлайн-сервиса. Обновление системы банк запланировал на выходные, после которых все должно было работать без перебоев. Но до сих пор некоторые клиенты не могут отправить платежи или просмотреть важную информацию о счетах и картах.

UniCredit Bank знает о сбоях в системе и объясняет их техническими проблемами. Клиенты могут проводить платежи бесплатно в филиалах банка до тех пор, пока интернет-банкинг не начнет работать в прежнем режиме. Проблемы проявляются как в мобильном банкинге, так в интернет-версии. 

С понедельника, 9 октября, люди не могут зайти в свой личный кабинет с первого раза, просмотреть историю платежей или кредитной карты. Клиенты недовольны проблемами в работе сервиса и инфолинии, которая сейчас перегружена и до которой почти не дозвониться. Своим недовольством люди делятся в социальных сетях и на интернет-форумах.

Перед отключением системы интернет-банкинга UniCredit Bank написал, что платежи, назначенные в системе после 15:00 в пятницу, 6 октября, будут проведены в понедельник, так как к этому времени работы будут завершены. Но до сих пор многие клиенты не могут ни перевести деньги, ни узнать, например, прислал ли работодатель зарплату.

UniCredit Bank считается четвертым крупнейшим банком в Чехии. 

Источник: ihned.cz

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банки интернет Чехия технологии
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