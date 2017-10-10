Премьер-министр заявил о необходимости перехода Чехии на евро

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что единственный удачный путь развития страны – как можно скорее перейти на евро и войти в костяк Евросоюза.

Чехия должна как можно скорее перейти на евро, – заявил премьер-министр Богуслав Соботка на собрании Союза промышленности и транспорта, который в понедельник прошел в Брно. По мнению премьера, у страны нет другого пути развития.

Всех политиков, которые говорят о выходе Чехии из Евросоюза, Соботка назвал «сумасшедшими или полусумасшедшими». Войти в ядро Евросоюза премьер считает единственной альтернативой для обеспечения безопасности и экономического прогресса Чехии. Тот факт, что Чехия до сих пор не вошла в еврозону, по мнению Соботки, говорит о неуверенности в будущем.

«Все меры по модернизации будут работать только тогда, когда мы станем членами свободного внутреннего рынка и будем фигурировать в ядре экономически сильных стран ЕС», – подчеркнул премьер.

Также Соботка перечислил неотложные задачи, которые будет решать новое правительство, сформированное после парламентских выборов. В первую очередь это необходимость развития транспортной инфраструктуры и энергетики.

Источник: novinky.cz