Минфин Чехии изменит налогообложение для наймодателей с Airbnb

Сдаете квартиру через Airbnb в Чехии? Читайте об изменениях в налогообложении в этой сфере в ближайшее время.

Airbnb в Чехии ожидает изменение правил. Наймодатели должны подготовиться к уплате налогов, – предупреждает Министерство финансов. Оно считает, что для сервиса совместной аренды жилья действуют те же правила, что и для других видов предпринимательства. Выручка от оказания подобных услуг должна облагаться НДС. Это касается тех, кто предлагает свое жилье в краткосрочную аренду посредством интернет-приложений, например, Airbnb или Booking.com, в течение длительного срока.

Минфин расценивает предоставление жилплощади для размещения людей как гостиничный бизнес, а не аренду. Это важно в первую очередь с точки зрения уплаты НДС.

Изменение коснется тех владельцев квартир, которые сейчас не платят НДС. Если выручка за предоставление жилья в течение года превысит 1 млн крон, наймодатель должен будет зарегистрироваться как плательщик НДС. Если он этого не сделает, то его предпринимательская деятельность будет считаться незаконной.

Несколько государств в Евросоюзе уже регулирует предоставление услуг в рамках экономики совместного потребления. В Бельгии для людей, которые зарабатывают на оказании услуг с помощью интернет-сервисов, установлен лимит в 5 000 евро. При превышении этой суммы человек должен регистрироваться как индивидуальный предприниматель. Италия установила максимальный доход в размере 10 000 евро в год.

Источник: ihned.cz