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Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость

Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость

Vladislava M 718 0
За второй квартал 2017 года недвижимость в Чехии подорожала больше, чем во всех остальных странах Евросоюза. Второе место по темпам роста цен на жилье в ЕС заняла Ирландия, третье – Литва.
Фото: г. Мост, Чехия
Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость

Цены на недвижимость в Евросоюзе за второй квартал 2017 года выросли в среднем на 3,8%, информировал Евростат. Чехия заняла первое место по темпу росту цен на дома и квартиры среди всех 28 стран ЕС. За последний год стоимость чешской недвижимости поднялась на 13,3%. Еще быстрее дорожает недвижимость в Исландии (на 22%), но она не входит в Евросоюз и поэтому в рейтинге не участвовала.

Второе место после Чехии по росту цен на жилье заняла Ирландия. Там недвижимость за год подрожала на 10,6%. На третьем месте оказалась Литва с подорожанием жилья на 10,2%.  Ее почти догоняет и Латвия с 9,6%.

Единственной из стран Евросоюза, где цены на квартиры и дома в этом году упали, оказалась Италия. Там недвижимость за год подешевела на 0,2%.

По словам главного экономиста компании Cyrrus Лукаша Кованды, рост цен на недвижимость в Чехии становится все более динамичным.

«Если в первом квартале 2017 года квартиры подорожали на 12,9% по сравнению с прошлым годом, то во втором квартале эта цифра составила уже 13,3%», – заметил Кованда и добавил, что отрыв Чехии от других стран ЕС повысился от 1% в первом квартале до 2,7% во втором.

«Заметный рост цен на недвижимость в Чехии стал результатом длительной, экстремально свободной валютной политики Чешского Нацбанка: в особенности в форме оконченного в этом году режима интервенции. Также это связано с ограниченным предложением недвижимости», – предполагает экономист.

Ограниченное предложение недвижимости, по мнению экономиста, стало результатом длительного и очень сложного территориального планирования в Чехии, а также бюрократизированной системой выдачи разрешений на строительство.

«В период экономического прогресса, через который сейчас проходит Чехия, высокий спрос на жилье сталкивается с весьма ограниченным предложением», – объяснил эксперт.

Поэтому цены растут как на частное, так и на арендное жилье. По информации Нацбанка ЧР, цены на недвижимость в Чехии завышены. Это вынуждает центральный банк ограничивать другие банки в ипотечном кредитовании.

 

Купить жилье в Чехии все еще реально, но если вы хотите сэкономить, то лучше поспешить: по прогнозам экспертов, цены на недвижимость будут расти и в следующем году. В базе агентства недвижимости realty.420on.cz  есть выгодные варианты жилья для инвестиций в Праге и Чехии.

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Источник: Novinky.cz

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