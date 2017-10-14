Стартапы в Чехии на шаг позади, таланты душит бюрократия

Чешская бюрократия сдерживает рост молодых компаний. Местные стартапы сталкиваются с более сложными условиями для старта и развития на родине, чем за границей.

По данным Всемирного банка, из 190 экономик планеты Чехия находится на 81 месте. ЧР опередили Словакия, Словения и Венгрия. Ответвление всемирной некоммерческой организации Startup Weekend всерьез обращает внимание на эту проблему. Чехия не выдерживают сравнение с иностранными экономиками именно из-за бюрократических препон.

Чешские стартапы испытывают сложности с самого начала: им трудно как открыть фирму, так и найти инвестиции, и законодательство с этим никак не помогает. Исследование Aspen Institut подтверждает эту информацию. В Чехии нет специалистов в данной сфере, не хватает независимых институтов, которые бы способствовали развитию молодых фирм.

Startup Weekend как раз одна из тех немногих организаций, которые работают в этой отрасли и покровительствуют начинающему бизнесу в IT. Она проводит хакатоны в разных городах по всему миру.

Мероприятие Startup Weekend в Чехии длится 54 часа, и за это время участники должны представить собственные планы или идеи по созданию стартапа. В их задачу также входит убедить остальных в своей идее, создать команду и постараться продумать стратегию своего проекта.

Хакатон является в первую очередь образовательным мероприятием. Он помогает людям без технической базы понять, что значат технологии в современном мире и как на их основе можно создать компанию. Благодаря Startup Weekend в Праге появились такие проекты, как Kumšt.art (интернет-биржа и галерее молодого искусства), а также проект BookVoyager.

Источник: metro.cz