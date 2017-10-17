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На чешский рынок вышел новый интернет-банк

На чешский рынок вышел новый интернет-банк

Vladislava M 1 0
Крупная кредитная компания Cetelem окончательно трансформировалась в цифровой онлайн-банк. Новый сервис предлагает бесплатное ведение счетов, накопление средств с высокими процентами и кредиты.
Фото: Hello Bank
На чешский рынок вышел новый интернет-банк

В Чехии начал работать новый интернет-банк Hello Bank. Он уже привлекает клиентов бесплатными счетами с выпуском карты, а также возможностью накапливать средства с выгодными процентами. Открыть счет можно прямо на сайте – за несколько минут. За банком стоит кредитная компания Cetelem от крупнейшей французской финансовой группы BNP Paribas.

Компания Cetelem уже перевела своих клиентов на новый сайт под доменом Hello Bank. Новый сервис предлагает и более широкий выбор услуг. Это не только текущие и накопительные счета, но и кредитная карта, потребительские кредиты, несколько видов страхования кредитов. Также в предложение входит страхование от травм и при выезде за границу. Ипотечных кредитов в банке нет.

Пока Hello Bank предлагает свои услуги только на новом домене и не проводит обширную рекламную кампанию. Пресс-секретарь Габриэла Питхартова заявила, что банк собирается рассказать о себе общественности в середине ноября.

На данный момент Hello Bank не хочет привлекать к себе много внимания потенциальных клиентов, чтобы не нарушить стабильность новой IT-системы и не попасть в такое затруднительное положение, как UniCredit Bank.

Осторожность при выходе на рынок может быть связана и с тем, что Hello Bank в Чехии является экспериментальным проектом при экспансии интернет-банка в другие страны в регионе. По информации Aktualne.cz, банк планирует завоевать рынок Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии.

Как работает цифровой банк

Все услуги осуществляются онлайн, на сайте. Открыть новый счет можно за несколько минут. Для этого достаточно подать заявление онлайн, в офисе или по телефону, отсканировать удостоверение личности и после подписания договора перевести средства на новый счет. Следить за движением по счету можно через интернет-банкинг или мобильное приложение.

 

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Темы
банки кредитование Чехия
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