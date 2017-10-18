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Жители Чехии могут быть спокойны: Угроза нищеты обошла их стороной

Жители Чехии могут быть спокойны: Угроза нищеты обошла их стороной

artyommm 93 0
Евростат опубликовал рейтинг государств Евросоюза. Он был составлен на основании данных по количеству жителей, оказавшихся на границе бедности и социального отчуждения.
Жители Чехии могут быть спокойны: Угроза нищеты обошла их стороной

По данным 2016 года, среди всех стран Евросоюза в Чешской Республике меньше всего людей, которые оказались за гранью нищеты и социального отчуждения. В рейтинге Евростата по этому показателю Чехия находится практически на одном уровне с Финляндией, Данией и Голландией. Хуже всего ситуация в Болгарии и Румынии.

Всего в Евросоюзе 117,5 млн человек находится на грани бедности, а это 23,4% населения всех государств объединения. Евростат сообщает, что в Чехии ситуация лучше, чем других странах ЕС. Здесь от дефицита материальных средств страдает 1,38 млн человек, или 13,3% населения. До кризиса 2008 года таких людей было 1,57 млн.

За несколько лет сразу в 10 государствах ЕС риск оказаться на грани нищеты существенно повысился. В период с 2008 год 2016 гг. больше всего ситуация с благосостоянием жителей ухудшилась в Греции – с 28,1% населения, испытывающего сложности с деньгами, до 35,6%. На 4,4% выросла угроза нищеты и социального отчуждения на Кипре, на 3,4% – в Швеции.

Польша, наоборот, показала хороший результат. В 2008 году почти 11,5 млн человек находились на грани нищеты, в 2016 году таких было уже 8,2 млн из 38,6 млн жителей.

Что считать границей нищеты?

Оказавшимся на грани бедности считается человек, доходы которого ниже 60% медианной зарплаты по стране. В 2016 году в Чехии эта грань находилась на уровне 10 691 кроны. Люди, которые зарабатывали меньше, были подвержены угрозе бедности. Разумеется, для каждой страны существует своя граница нищеты населения. Так, некоторые бедные семьи из Западной Европы в Чехии считались бы обеспеченными выше среднего.

Источник: idnes.cz

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