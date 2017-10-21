Чехи сейчас больше всего довольны жизнью после 2013 года

Центр изучения общественного мнения узнал, сколько домохозяйств в Чехии довольно своими материальными условиями и жизнью.

Экономика Чехии успешно развивается, у населения растут доходы, а безработица постоянно сокращается. Все это способствует тому, что все больше домохозяйств в республике чувствует удовлетворение материальными условиями и жизнью в целом. Таковы результаты исследования Центра по изучению общественного мнения.

Своей жизнью довольны 2/3 опрошенных (68%). Это самый лучший результат после 2013 года. Чувство удовлетворенности сейчас испытывают преимущественно представители молодых поколений, а также специалисты с высшим образованием.

Согласно исследованию, половина жителей Чехии оценивает условия жизни своих домохозяйств как хорошие. 12% говорит, что живет в плохих условиях. 3/5 от общего количества опрошенных считают, что в этом году материальное благосостояние их семей не улучшится. Пятая часть ожидает изменений. 15%, наоборот, предполагает, что станет хуже.

В целом 93% чехов хватает доходов на обычную жизнь. Люди способны покрывать свои расходы на еду и одежду. 3/5 могут даже позволить себе покупать более дорогие, качественные и здоровые продукты. Деньги на покупку товаров из категории люкс есть у каждого восьмого чеха.

При этом почти 900 000 жителей республики, несмотря на рост зарплат и доходов, находятся на грани нищеты.

Источник: novinky.cz