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Где жить выгоднее всего: Чехия вошла в американский рейтинг самых дешевых стран

Где жить выгоднее всего: Чехия вошла в американский рейтинг самых дешевых стран

Vladislava M 396 0
Финансово-консультационный портал GOBankingRates составил рейтинг стран, в которых американцам было бы жить выгоднее всего. Чехия заняла девятое место.
Где жить выгоднее всего: Чехия вошла в американский рейтинг самых дешевых стран

Где выгоднее всего жить, если получаешь зарплату в долларах? Финансово-консультационный портал GOBankingRates составил для американцев список стран, куда они могли бы переехать в поисках дешевой жизни. В десятку первых вошла и Чехия.

Рейтинг составляли на основании четырех главных критериев: индекс локальной покупательской способности, цены на потребительские товары и услуги, стоимость аренды недвижимости и цены на продукты. Все данные сравнивали с показателями Нью-Йорка.

Чехия заняла в списке девятое место. По сравнениею с Нью-Йорком аренда жилья здесь на 87,8% дешевле, продукты – на 63% дешевле, потребительские товары и услуги – на 57,7% дешевле. Чехию порекомендовали как страну с относительно низкими расходами и высокой покупательской способностью населения (на 8,4% ниже, чем в Нью-Йорке). По сравнению с остальными дешевыми странами это одно из лучших сочетания.

Первое место среди самых дешевых стран заняла ЮАР. Покупательская способность местного населения здесь на 26,9% выше, чем у жителей Нью-Йорка  – благодаря богатым запасам дорогих металлов. При этом расходы на жизнь низкие: всего около 400 долларов.

Второе место заняла Индия, где жилье на 95,2% дешевле, чем в Нью-Йорке. На целый месяц жизни в Калькутте достаточно 285 долларов. В Косово (3-е место) на главные расходы хватит 320 долларов в месяц.

На четвертом месте оказалась Саудовская Аравия с высокой покупательской способностью населения и низкими расходами. Здесь баланс между расходами и доходами жителей еще лучше, чем в Чехии. При локальной покупательской способности на 33,6% выше, чем в Нью-Йорке, стоимость аренды здесь на 85,9% ниже, продукты и услуги – вдвое дешевле.

На пятом месте оказался Казахстан. Сюда рекомендуют ехать тем, что хочет тратить мало денег на продукты и услуги. Также в рейтинг вошли Замбия (6), Оман (7), Парагвай (8) и Македония (10).

Источник: E15.cz

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