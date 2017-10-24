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Чешские нанотехнологии будут завоевывать Россию

Чешские нанотехнологии будут завоевывать Россию

Vladislava M 293 0
10 чешских инновационных компаний представили свои био- и нанотехнологии, а также прогрессивные IT-решения на трехдневном форуме в Москве. Выставка открыла возможность перспективного сотрудничества.
Чешские нанотехнологии будут завоевывать Россию

Чешские компании, работающие в области биотехнологий, нанотехнологий и IT, впервые презентовали свои достижения в России – в рамках мероприятия «Дни чешских нанотехнологий и инноваций в РФ». Презентация проходила в инновационном центре «Сколково» в Москве.

Всего в выставке участвовало десять чешских высокотехнологических компаний. Они не только представили передовые технологии , но и обсудили возможности сотрудничества с иностранными партнерами. Большинство нанотехнологических компаний из Чехии впервые представляли свою продукцию на российском рынке.

Форум позволил чешским фирмам изучить ситуацию с нанотехнологиями на российском рынке и показать, что Чехия в этой области входит в число мировых лидеров. По словам председателя Ассоциации индустрии нанотехнологий ЧР Йиржи Куса, Россия по развитию нанотехнологий находится на старте, но планирует крупные инвестиции в эту сферу.

Глава государственной компании «Роснано» Анатолий Чубайс подтвердил, что Россия осознает важность нанотехнологий и планирует вложить в эту отрасль крупные суммы, чтобы поднять местную индустрию до мирового уровня.

Трехдневный форум посетило больше 15 тысяч человек из 100 государств мира.

Источник: mzv.cz

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технологии Россия IT выставка инновации Чехия
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