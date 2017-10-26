В Чехии появится первый автодром для машин без водителей

На современном полигоне будут тестировать и сертифицировать технологии автономного управления автомобилей.

Фото: Mcity, искусственный городок для тестирования автомобилей с автономным управлением в Университете Мичигана, США

Научная фантастика в Чехии постепенно превращается в реальность. В республике появится специальный автодром, на котором будут тренироваться автомобили без водителей.

Необычный автодром будет построен возле города Стршибро в западной части Чехии до 2022 года. На первом подобном полигоне в стране будут тестировать и сертифицировать автомобили с автономным управлением. Проект подготавливает чешская инвестиционная компания Accolade.

Площадь автодрома составит 300 га, а на его строительство планируется выделить несколько миллиардов крон. Accolade планирует привлечь в Чехию лидеров в мире разработки автомобилей. Инвесторы хотят, чтобы ЧР была конкурентоспособной в этой отрасли, из республики не уезжали талантливые специалисты, и не произошел отток денег и ресурсов.

На полигоне будут тестировать технологии, которые станут общедоступными на дорогах в обозримом и далеком будущем. Современные полигоны, которые уже работают, симулируют только геометрически правильные города, например, как Нью-Йорк. А вот в Старом городе Праги или в центре Рима машинам без водителя пришлось бы нелегко. Такие сложные условия для них и будут создавать в Стршибро.

Источник: denik.cz