Чехия снова установила рекорд по выращиванию хмеля

Чехия заняла третье место в мире по объемам урожая хмеля. Больше хмеля, чем в ЧР, выращивают только в США и Германии.

Объем выращенного в Чехии хмеля в этом году составит почти 6 500 тонн. Больше хмеля производят только США и Германия. Более половины этого сырья Чехия вывозит за границу. За последние годы существенно вырос экспорт в Китай, который стал вторым по величине рынком сбыта для республики.

К настоящему времени чехи преодолели финансовый кризис, и площадь полей с хмелем впервые начала расти после 2013 года. Так, на данный момент, хмель растет на 4 700 га земли, что равно приблизительно 7 000 футбольных полей. В 90-е гг. в Чехии выращивали в два раза меньше хмеля.

Ранее на выращивании хмеля в Чехии сильно сказался мировой финансовый кризис. Но в прошлом году удалось собрать урожай объемом выше среднего, сейчас ожидается тоже хороший результат за год.

По оценкам Союза производителей хмеля, в этом году в Чехии соберут урожай почти на 6 500 тонн «зеленого золота». Пятую часть от этого объема отправят в Китай. Вторым после КНР рынком сбыта этого продукта для Чехии является Германия. На внутреннем рынке большой спрос на хмель у мини-пивоварен, которые обрели высокую популярность в ЧР.

Источник: ihned.cz