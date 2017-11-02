Чешские авиалинии начнут делить рейсы Прага-Киев с украинским перевозчиком

Разделение коснется всех регулярных рейсов с 6 ноября.

Чешские авиалинии и Ukraine International Airlines с 6 ноября начнут делить между собой все регулярные рейсы между Прагой и Киевом. Авиакомпании вместе будут продавать билеты на избранные рейсы.

Клиенты Чешских авиалиний смогут пользоваться кодом OK для перелетов от Ukraine International Airlines. Речь идет о четырех дневных рейсах в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье с вылетом в 11:30, а также о трех вечерних перелетах в среду, четверг и субботу с отправлением в 15:20.

Клиенты Ukraine International Airlines получат возможность покупать билеты под своим кодом PS на рейсы, которые из Праги в Киев осуществляют Чешские авиалинии. Это касается пяти вечерних рейсов в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье с вылетом в 22:40.

Партнерские перелеты включены в резервационную систему обеих компаний, стоимость билета в одну сторону из Праги в Киев начинается с 2 969 крон, включая сбор аэропорта при покупке на сайте авиакомпаний.

ČSA начали предлагать прямые рейсы между Прагой и Киевом весной прошлого года. Годом ранее чешские самолеты начали летать в столицу Украины из Кошице. Несколько лет назад Ukraine International Airlines переняли права на осуществление полетов между Прагой и Киевом у украинской компании Aerosvit Airlines, испытывавшей финансовые проблемы.

Компания Ukraine International Airlines была образована в 1992 году после распада Советского союза и выхода из зависимости от российской компании «Аэрофлот». База авиаперевозчик в киевском аэропорту Борисполь.

Источник: e15.cz