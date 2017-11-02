Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 13 °C
Чешские авиалинии начнут делить рейсы Прага-Киев с украинским перевозчиком

Чешские авиалинии начнут делить рейсы Прага-Киев с украинским перевозчиком

artyommm 249 0
Разделение коснется всех регулярных рейсов с 6 ноября.
Чешские авиалинии начнут делить рейсы Прага-Киев с украинским перевозчиком

Чешские авиалинии и Ukraine International Airlines с 6 ноября начнут делить между собой все регулярные рейсы между Прагой и Киевом. Авиакомпании вместе будут продавать билеты на избранные рейсы.

Клиенты Чешских авиалиний смогут пользоваться кодом OK для перелетов от  Ukraine International Airlines. Речь идет о четырех дневных рейсах в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье с вылетом в 11:30, а также о трех вечерних перелетах в среду, четверг и субботу с отправлением в 15:20.

Клиенты Ukraine International Airlines получат возможность покупать билеты под своим кодом PS на рейсы, которые из Праги в Киев осуществляют Чешские авиалинии. Это касается пяти вечерних рейсов в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье с вылетом в 22:40. 

Партнерские перелеты включены в резервационную систему обеих компаний, стоимость билета в одну сторону из Праги в Киев начинается с 2 969 крон, включая сбор аэропорта при покупке на сайте авиакомпаний.

ČSA начали предлагать прямые рейсы между Прагой и Киевом весной прошлого года. Годом ранее чешские самолеты начали летать в столицу Украины из Кошице. Несколько лет назад Ukraine International Airlines переняли права на осуществление полетов между Прагой и Киевом у украинской компании Aerosvit Airlines, испытывавшей финансовые проблемы.

Компания Ukraine International Airlines была образована в 1992 году после распада Советского союза и выхода из зависимости от российской компании «Аэрофлот». База авиаперевозчик в киевском аэропорту Борисполь.

Источник: e15.cz

Рассказать всем:
Темы
Чешские авиалинии Украина
Читайте
по теме 
Самолет Прага-Москва совершил вынужденное возвращение в пражский аэропорт
09.10.2017 11:35 Общество
Самолет Прага-Москва совершил вынужденное возвращение в пражский аэропорт
1940 0
Крупнейшая чартерная авиакомпания в Чехии выкупает акции Чешских авиалиний
06.10.2017 14:15 Экономика
Крупнейшая чартерная авиакомпания в Чехии выкупает акции Чешских авиалиний
1249 0
Еще больше пива в чемодане: «Чешские авиалинии» повысили максимальный вес багажа
30.11.2016 12:49 Общество
Еще больше пива в чемодане: «Чешские авиалинии» повысили максимальный вес багажа
4235 0
Самолет Чешских авиалиний совершил вынужденную посадку во Франкфурте
30.08.2016 10:22 Общество
Самолет Чешских авиалиний совершил вынужденную посадку во Франкфурте
1755 0
Последние новости:
02
ноября
В Чехии изменяется расписание поездов
02.11.2017 15:00 Общество
В Чехии изменяется расписание поездов
123 0
В чем ущемляют женщин в Чехии больше всего по Евросоюзу
02.11.2017 12:14 Общество
В чем ущемляют женщин в Чехии больше всего по Евросоюзу
451 0
Что будет с погодой в Чехии в ближайшие дни
02.11.2017 11:38 Общество
Что будет с погодой в Чехии в ближайшие дни
530 0
Прага вошла в пятерку городов с лучшим общественным транспортом
02.11.2017 10:30 Общество
Прага вошла в пятерку городов с лучшим общественным транспортом
532 0
Как теперь будет продаваться б/у мебель в магазинах IKEA в Чехии
02.11.2017 08:32 Экономика
Как теперь будет продаваться б/у мебель в магазинах IKEA в Чехии
590 0
01
ноября
Телефонный оператор в Чехии повышает скорость интернета
01.11.2017 16:30 Общество
Телефонный оператор в Чехии повышает скорость интернета
1195 0
Жители Чехии отметят падение коммунистического режима
01.11.2017 14:54 Общество
Жители Чехии отметят падение коммунистического режима
604 0
На детских площадках Праги появятся современные туалеты
01.11.2017 12:41 Общество
На детских площадках Праги появятся современные туалеты
418 0
Пожарные и полиция вместе вызволили необычное животное в Праге
01.11.2017 12:07 Общество
Пожарные и полиция вместе вызволили необычное животное в Праге
844 0
Магистрат поднимет штрафы за употребление алкоголя в центре Праги
01.11.2017 10:20 Общество
Магистрат поднимет штрафы за употребление алкоголя в центре Праги
1368 0


Мобильная версия