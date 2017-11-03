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Чешский нацбанк повысил процентную ставку, ипотеки подорожают

Чешский нацбанк повысил процентную ставку, ипотеки подорожают

artyommm 191 0
Чешский нацбанк повысил процентную ставку в два раза. Ожидается, что в Чехии укрепится крона и подорожают ипотеки.
Чешский нацбанк повысил процентную ставку, ипотеки подорожают

Как и ожидалось, Чешский национальный банк повысил базовую процентную ставку на четверть процента. Таким образом, она поднялась с 0,25% до 0,5%. Данное решение было обусловлено в первую очередь ростом цен и благоприятным развитие экономики республики.  

Теперь в стране должны будут подорожать ипотеки и кредиты, в том числе и для бизнеса. Кроме того вырастут процентные ставки по личным и накопительным счетам в банках. 

Национальная валюта Чехии крона укрепится по отношению к доллару и евро. Тем не менее, аналитики утверждают, что укрепление будет незначительным. Чешский Нацбанк скорректировал свой прогноз по росту экономики в этом и следующем году в сторону улучшения.

Совет банков повысил процентные ставки еще в начале августа, впервые с февраля 2008 года. Базовая процентная ставка тогда выросла на 0,2%. В сентябре было решено оставить ставку без изменений. Экономисты ожидают, что в этом или в следующем году става снова повысится. 

В четверг, 2 ноября, выросла также процентная ставка в ломбардах – с 0,5% до 1%. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
процентные ставки банки ипотеки Чешская крона
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