Чешский нацбанк повысил процентную ставку, ипотеки подорожают

Чешский нацбанк повысил процентную ставку в два раза. Ожидается, что в Чехии укрепится крона и подорожают ипотеки.

Как и ожидалось, Чешский национальный банк повысил базовую процентную ставку на четверть процента. Таким образом, она поднялась с 0,25% до 0,5%. Данное решение было обусловлено в первую очередь ростом цен и благоприятным развитие экономики республики.

Теперь в стране должны будут подорожать ипотеки и кредиты, в том числе и для бизнеса. Кроме того вырастут процентные ставки по личным и накопительным счетам в банках.

Национальная валюта Чехии крона укрепится по отношению к доллару и евро. Тем не менее, аналитики утверждают, что укрепление будет незначительным. Чешский Нацбанк скорректировал свой прогноз по росту экономики в этом и следующем году в сторону улучшения.

Совет банков повысил процентные ставки еще в начале августа, впервые с февраля 2008 года. Базовая процентная ставка тогда выросла на 0,2%. В сентябре было решено оставить ставку без изменений. Экономисты ожидают, что в этом или в следующем году става снова повысится.

В четверг, 2 ноября, выросла также процентная ставка в ломбардах – с 0,5% до 1%.

Источник: ceskatelevize.cz