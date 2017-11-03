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Богатые русские бегут из Карловых Вар

Богатые русские бегут из Карловых Вар

artyommm 1816 0
Русские клиенты в Карловых Варах уже не те. У магазинов дорогих товаров упали продажи. Русские владельцы продают десятки своих квартир в центре города.
Богатые русские бегут из Карловых Вар

Богатые русскоязычные жители уезжают из Карловых Вар и продают квартиры, которые когда-то покупали за большие деньги. У магазинов с товарами категории люкс упали продажи, у некоторых – на 70%. Агентства недвижимости говорят, что из-за оттока русских из Карловых Вар в курортной зоне на продажу выставлена пятая часть квартир. 

Основная причина, почему русские покидают Карловы Вары, это кризис в Украине и Крыму, а также экономические санкции. В худшие месяцы стоимость рубля к евро стала меньше наполовину. Это значит, что русские, которые приезжают за границу, наполовину обеднели. Не продаваемых квартир по высоким ценам в центре Вар и возле колоннады насчитывается несколько десятков. 

Самым сложным оказался период с 2015 по 2016 гг., когда русские практически перестали приезжать на курорт. Первое полугодие 2017 показало, что они возвращаются: за первые шесть месяцев их приехало на 10 000 человек больше, чем в прошлом году. Но все равно это меньше на четверть, чем раньше.

Магазины и курортные комплексы твердят в один голос: русские клиенты в Карловых Варах больше не те, они не покупают, у них нет денег. Об этом, например, рассказывает и владелец магазина драгоценностей Prestige Jewellery. Если раньше русские клиенты тратили у него десятки тысяч крон, то сегодня они обходят его магазин стороной.

Источник: tyden.cz

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Темы
Карловы Вары Чехия русские
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