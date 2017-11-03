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Статистическое управление опубликовало информацию об экспорте в Чехии

Статистическое управление опубликовало информацию об экспорте в Чехии

artyommm 153 0
Были опубликованы данные о чешском экспорте и импорте за сентябрь 2017 года.
Статистическое управление опубликовало информацию об экспорте в Чехии

По результатам за сентябрь 2017, объем чешского экспорта в оказался в профиците 20,2 млрд крон. По сравнению с сентябрем 2016 года это больше на 800 млн крон. Такой результат стал возможен во многом благодаря продаже автомобилей, станков и электрического оборудования за границу. Улучшились показатели в области торговли коксом и рафинированных нефтяных продуктов. Данная информация была предоставлена Чешским статистическим управлением.

Наоборот, негативное влияние на общий баланс оказало углубление дефицита торговли нефтью и природным газом на 3,7 млрд крон, а также металлами – на 2,4 млрд.

В межгодовом сравнении экспорт вырос на 1,8%, импорт – на 1,6%. Если сравнивать результаты сентября с предыдущим месяцем, то экспорт оказался на 2,1% меньше, импорт – на 2,9% меньше. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
внешняя торговля Чехия статистика
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