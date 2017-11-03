Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 7 °C
Через год в Праге начнут строить крупнейший новый район

Через год в Праге начнут строить крупнейший новый район

artyommm 405 0
Девелопер, группа Sekyra Group, уже получил первое разрешение, обязательное для начала строительства.
Фото: SEKYRA GROUP
Через год в Праге начнут строить крупнейший новый район

Самый крупный девелоперский проект в Праге получил первое разрешение, необходимое для строительства. Если все пойдет и дальше по плану, то группа Sekyra Group сможет начать строить на Смихове к концу следующего года новый район. Компания бизнесмена Людека Секиры планирует инвестировать в свои участки на Смихове в ближайшие 12 лет 15 млрд крон.

На этой неделе удалось получить результаты экспертизы влияния первого этапа проекта Smíchov City на окружающую среду. Это одно из первых обязательных разрешений, которые девелопер должен получить, чтобы начать строительство.

Сейчас группа Sekyra Group ожидает, когда решение вступит в силу. После этого будет подано заявление о территориальном разрешении. Если не будет никаких преград, то все разрешения застройщик сможет получить к концу следующего года. Строительство может начаться в конце 2018 или начале 2019 года.

Группе Sekyra Group принадлежит 22 га земли (больше в пять раз Вацлавской площади). Речь идет о территории бывшего железнодорожного товарного вокзала, который прилегает к автовокзалу На Книжеци. Именно здесь и начнется первый этап строительства, который предполагает строительство трех блоков домов. В них будут находиться преимущественно квартиры, а также офисы и магазины.

В ближайшие 12 лет девелопер планирует инвестировать в эту местность 15 млрд крон. Более крупных инвестиций ни в одном районе Праги не планируется. На месте должен появиться новый жилой фонд, рассчитанный на 3 300 жителей, а также 140 000 квадратных метров офисных помещений. 

Секира и Česká spořitelna уже подписали соглашение, по которому на Смихове появится новый головной офис банка. Туда он планирует переехать с улицы Будеевицка. Администрация городской части там же добилась строительства детского сада и школы. В центре нового района будет создан бульвар шириной 28 м.

В течение ближайших недель девелопер хочет познакомить людей со своим проектом. Для этого он будет использовать технологию виртуальной реальности. 

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
недвижимость Прага строительство
Читайте
по теме 
Бизнес, вид на жительство и инвестиции за границей: Итоги международной выставки в Каннах
03.11.2017 14:15 Жизнь
Бизнес, вид на жительство и инвестиции за границей: Итоги международной выставки в Каннах
173 0
Выбираем лучший район Праги для жизни: Винограды
01.11.2017 16:20 Рынок недвижимости
Выбираем лучший район Праги для жизни: Винограды
2775 0
Видео: Одна из самых дорогих квартир в Праге выставлена на продажу
30.10.2017 15:30 Рынок недвижимости
Видео: Одна из самых дорогих квартир в Праге выставлена на продажу
4824 0
Выбираем лучший район Праги для жизни: Стодулки
24.10.2017 16:15 Новостройки
Выбираем лучший район Праги для жизни: Стодулки
5738 0
Последние новости:
03
ноября
В чешском регионе началась «яичная» горячка
03.11.2017 15:21 Общество
В чешском регионе началась «яичная» горячка
204 0
Статистическое управление опубликовало информацию об экспорте в Чехии
03.11.2017 14:23 Экономика
Статистическое управление опубликовало информацию об экспорте в Чехии
153 0
Богатые русские бегут из Карловых Вар
03.11.2017 13:22 Экономика
Богатые русские бегут из Карловых Вар
1816 0
Опрос населения на тему выборов президента Чехии: Земан победит
03.11.2017 10:20 Политика
Опрос населения на тему выборов президента Чехии: Земан победит
438 0
Чешский нацбанк повысил процентную ставку, ипотеки подорожают
03.11.2017 09:13 Экономика
Чешский нацбанк повысил процентную ставку, ипотеки подорожают
755 0
02
ноября
В Чехии изменяется расписание поездов
02.11.2017 15:00 Общество
В Чехии изменяется расписание поездов
551 0
Чешские авиалинии начнут делить рейсы Прага-Киев с украинским перевозчиком
02.11.2017 14:21 Экономика
Чешские авиалинии начнут делить рейсы Прага-Киев с украинским перевозчиком
837 0
В чем ущемляют женщин в Чехии больше всего по Евросоюзу
02.11.2017 12:14 Общество
В чем ущемляют женщин в Чехии больше всего по Евросоюзу
994 0
Что будет с погодой в Чехии в ближайшие дни
02.11.2017 11:38 Общество
Что будет с погодой в Чехии в ближайшие дни
1099 0
Прага вошла в пятерку городов с лучшим общественным транспортом
02.11.2017 10:30 Общество
Прага вошла в пятерку городов с лучшим общественным транспортом
983 0


Мобильная версия