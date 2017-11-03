Через год в Праге начнут строить крупнейший новый район

Девелопер, группа Sekyra Group, уже получил первое разрешение, обязательное для начала строительства.

Фото: SEKYRA GROUP

Самый крупный девелоперский проект в Праге получил первое разрешение, необходимое для строительства. Если все пойдет и дальше по плану, то группа Sekyra Group сможет начать строить на Смихове к концу следующего года новый район. Компания бизнесмена Людека Секиры планирует инвестировать в свои участки на Смихове в ближайшие 12 лет 15 млрд крон.

На этой неделе удалось получить результаты экспертизы влияния первого этапа проекта Smíchov City на окружающую среду. Это одно из первых обязательных разрешений, которые девелопер должен получить, чтобы начать строительство.

Сейчас группа Sekyra Group ожидает, когда решение вступит в силу. После этого будет подано заявление о территориальном разрешении. Если не будет никаких преград, то все разрешения застройщик сможет получить к концу следующего года. Строительство может начаться в конце 2018 или начале 2019 года.

Группе Sekyra Group принадлежит 22 га земли (больше в пять раз Вацлавской площади). Речь идет о территории бывшего железнодорожного товарного вокзала, который прилегает к автовокзалу На Книжеци. Именно здесь и начнется первый этап строительства, который предполагает строительство трех блоков домов. В них будут находиться преимущественно квартиры, а также офисы и магазины.

В ближайшие 12 лет девелопер планирует инвестировать в эту местность 15 млрд крон. Более крупных инвестиций ни в одном районе Праги не планируется. На месте должен появиться новый жилой фонд, рассчитанный на 3 300 жителей, а также 140 000 квадратных метров офисных помещений.

Секира и Česká spořitelna уже подписали соглашение, по которому на Смихове появится новый головной офис банка. Туда он планирует переехать с улицы Будеевицка. Администрация городской части там же добилась строительства детского сада и школы. В центре нового района будет создан бульвар шириной 28 м.

В течение ближайших недель девелопер хочет познакомить людей со своим проектом. Для этого он будет использовать технологию виртуальной реальности.

Источник: ihned.cz