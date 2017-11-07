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Новые Paradise Papers из офшоров указали на чешских миллиардеров, скрывающих богатства

Новые Paradise Papers из офшоров указали на чешских миллиардеров, скрывающих богатства

artyommm 305 0
Журналистам стали доступны новые документы из офшорных зон, где миллиардеры из Чехии и других стран скрываются от налогов.
Новые Paradise Papers из офшоров указали на чешских миллиардеров, скрывающих богатства

За нашумевшими во всем мире достоверными документами Panama Papers о миллиардах, скрывающихся в офшорных зонах, последовали новые материалы – Paradise Papers. В них можно найти следы и чешских миллиардеров. Например, в документах содержится информация о Мостецкой угольной компании, упоминается компания застройщик тоннелей и ее осужденный владелец Виктор Кожены, а также семья Комареков.

Из офшорных зон произошла утечка более 13 млн документов, отражающих финансовые операции крупных корпораций и известных личностей в мире политики. Источниками документов являются компании Appleby (Бермуды) и Estera (Сингапур). Как и в прошлом году, первой доступ к документам получила редакция немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Предоставил их Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями. С чешской стороны свой вклад в получение информации внесла группа Чешский центр журналистики расследований, который предоставил сведения изданию Е15.

Среди имен мировой политики в документах фигурируют представитель нынешнего американского правительства Уилбур Росс, королева Елизавета II, бывший руководитель НАТО в Европе и американский генерал в отставке Уэсли Кларк и другие.

Чехи в Paradise Papers

Среди чешских имен в документах можно найти самую богатую женщину Чехии Йитку Цехлову Комаркову, получившую через суд наибольший пакет акций в компании KKCG; адвокат Йозеф Брож, который сотрудничал с бывшим директором группы компаний ČEZ Мартином Романом. Paradise Papers также указывает на компанию Appian, которой, согласно Investigace.cz, владеет Марек Чмейла. 

Источник: e15.cz

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