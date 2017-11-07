Американская компания выкупила два крупнейших логистических центра в Чехии

Сумма сделки превышает 100 млн евро. Логистические центры находятся возле Пльзеня.

Фото: Prologis

Американская инвестиционная компания CBRE Global Investors выкупила два логистических парка в Пльзене. Общая площадь парков составляет 150 000 квадратных метров. За них компания заплатила более 100 млн евро.

Ранее эти логистические парки принадлежали британской компании Stage Capital. Сделка стала крупнейшей для Чехии в сфере логистики. Проданные логистические парки полностью заняты арендаторами, среди которых, например, компании Assa Abloy, Lear Corporation, Trost, Faurecia и Sony.

Оба парка получают основной доход от быстрого доступа к главным магистралям в Центральной Европе и близости к границам с Германией. К тому же Пльзенский край считается вторым самым привлекательным инвестиционным регионом в области логистики ЧР.

CBRE Global Investors является одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний на рынке недвижимости. В нынешнем году компания также купила складской комплекс в Остраве.

Источник: ihned.cz