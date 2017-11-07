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Американская компания выкупила два крупнейших логистических центра в Чехии

Американская компания выкупила два крупнейших логистических центра в Чехии

artyommm 186 0
Сумма сделки превышает 100 млн евро. Логистические центры находятся возле Пльзеня.
Фото: Prologis
Американская компания выкупила два крупнейших логистических центра в Чехии

Американская инвестиционная компания CBRE Global Investors выкупила два логистических парка в Пльзене. Общая площадь парков составляет 150 000 квадратных метров. За них компания заплатила более 100 млн евро. 

Ранее эти логистические парки принадлежали британской компании Stage Capital. Сделка стала крупнейшей для Чехии в сфере логистики. Проданные логистические парки полностью заняты арендаторами, среди которых, например, компании Assa Abloy, Lear Corporation, Trost, Faurecia и Sony.

Оба парка получают основной доход от быстрого доступа к главным магистралям в Центральной Европе и близости к границам с Германией. К тому же Пльзенский край считается вторым самым привлекательным инвестиционным регионом в области логистики ЧР. 

CBRE Global Investors является одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний на рынке недвижимости. В нынешнем году компания также купила складской комплекс в Остраве.

Источник: ihned.cz

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Темы
транспорт недвижимость Пльзенский край Пльзень инвестиции
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