Безбилетников в Праге будут заранее предупреждать о проверках

Транспортное предприятие Праги решило публиковать информацию о планируемых проверках оплаты проезда на специальном сайте.

Ревизоры в пражском общественном транспорте будут предупреждать на сайте о планируемых проверках в ноябре и других месяцах. Первая подобная проверка уже прошла вчера, 7 ноября, и информация об этом была заранее опубликована в интернете.

На сайте nejedesnacerno.cz Транспортное предприятие будет публиковать дату и станцию, где будут находиться ревизоры. Например, вчера проверяющие работали на Флоренце. Следующие проверки запланированы на вторник, 14 ноября, и среду, 29 ноября. Точное время и место контроля указано не будет.

Как пояснил транспортный директор предприятия Ладислав Урбанек, Прага занимает четвертое место по качеству общественного транспорта в Европе. Чтобы так было и дальше, в этом должны участвовать все.

В дни планируемых проверок пассажиры должны быть готовы к увеличенному количеству ревизоров и более тщательному контролю. Подобную идею транспортники переняли у дорожной полиции, которая заранее сообщает водителям о проверках.

Источник: idnes.cz