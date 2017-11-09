Что происходит с турпотоком в Чехию из России

Чешское статистическое управление предоставило статистику по туризму за период с января по сентябрь текущего года.

С 2013 года в Чехии увеличилось количество туристов почти на 45%. За первые три квартала текущего года в республике насчитывается почти 16 млн туристов.

Если иностранцы по-прежнему интересуются преимущественно Прагой, то сами чехи открывают для себя красоту Моравии, южной части Чехии и горы.

Среди иностранных туристов в Чехии по продолжительности отпуска лидируют гости из Саудовской Аравии (5,62 дня). Меньше всего времени (1-2 дня) в ЧР проводят путешественники из Китая и Кореи.

В период с января по сентябрь 2017 года Чехию посетило 406,7 тысячи граждан России. По традиции российские туристы, кроме Праги, обычно посещают Карловы Вары.

В среднем один турист проводит в Чехии 2,71 дня.

Источник: ihned.cz