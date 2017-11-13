На Новый год в Чехии почти не осталось жилья для туристов

Большинство чешских отелей сообщает о том, что на Новый год и Рождество у них не осталось свободных номеров. Некоторые туристы бронировали жилье в Праге за год.

Отели и пансионы в Чехии распродали почти все номера на новогодние праздники. Многие туристы забронировали гостиницы еще летом, а некоторые группы оформили бронь за год.

Чаще всего иностранцы приезжают праздновать новый год в Прагу и другие крупные города. На Рождество турпоток не такой высокий, а в горы туристы предпочитают ехать уже после праздников.

Большинство пражских отелей сообщило о том, что на Новый 2018-й год свободных номеров не осталось. На Рождество многие гостиницы также полностью забронированы. Туристы считают Прагу безопасным местом, поэтому турпоток продолжает расти. 75% гостей приедут на зимние праздники в столицу Чехии из европейских стран.

«Мы заметили новый туристический тренд: родители путешествуют вместе с взрослыми детьми, особенно в летние месяцы. Мы ожидаем подобную ситуацию на Рождество и Новый год», – рассказала Мартина Ваврова из отеля Four Seasons Hotel Prague.

Также зарубежные туристы бронируют крупные отели в Брно и Моравском карсте, Оломоуце, Усти-над-Лабем и в городах Среднечешского края.

«На Новый год все номера забронировали зарубежные гости: в основном, из Германии», – сообщила Зузана Гартманова из отеля Ludmila в Мельнике.

Курортные отели в Карловых Варах также забронировали. В этот период многие из них предлагают специальные акции, которые пользуются большим спросом среди туристов. Благодаря гостям из России зимние праздники в Карловых Варах не заканчиваются с Новым годом: многие приезжают сюда праздновать православное Рождество.

Источник: ČTK