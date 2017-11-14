В Чехии заработал сервис Android Pay

Пользователи могут расплачиваться за покупки с помощью смартфонов с системой Android.

Сервис Android Pay в Чехии пока поддерживают mBank, J&T Banka и Moneta. В скором времени подключится и KB. Для оплаты пользователю достаточно ввести номер банковской карты. Что касается технических требований, то необходим смартфон с поддержкой NFC (Near Field Communication, технологии беспроводной передачи данных малого радиуса действия) и версией Android не ниже 4.4.

Мобильная система платежей Android Pay стала доступна в Чехии с 14 ноября. Таким образом, ЧР стала восьмой в Европе страной, где этот сервис начал работать. Всего в мире подключились уже 16 стран. Представители корпорации Google говорят, что появление сервиса в том или ином государстве напрямую связано с тем, насколько активно жители расплачиваются бесконтактными банковскими картами. По различным данным, в Чехии этот способ предпочитает до 80% покупателей.

Для оплаты человек должен поднести свой смартфон к бесконтактному терминалу. На данный момент они установлены в большинстве магазинов. В ближайшее время сервис будут поддерживать и чешские сайты. Скачать приложение Android Pay можно в магазине Google Play.

Google уже начал предлагать продавцам возможность купить наклейки с логотипом Android Pay на официальном сайте. Первыми партнерами сервиса уже стали такие чешские магазины Albert, Billa и Lidl, а также компании RegioJet, H&M и McDonald’s.

Как платить через Android Pay

Чтобы провести оплату, в систему необходимо ввести данные платежной карты MasterCard или Visa (можно сразу нескольких). Данные записываются при первоначальной идентификации и потом не сохраняются в телефоне. Android Pay не передает магазинам номер карты, только код безопасности, который необходим для подтверждения оплаты. Используется также система шифрования.

При платежах до 500 крон покупателю достаточно просто вывести телефон из спящего режима. При более высоких суммах пользователю нужно будет подтвердить операцию, например, с помощью отпечатка пальцев.

Чтобы безопасно пользоваться приложением Android Pay, человек должен позаботиться об ограничении доступа в смартфон. Потребуется установить PIN, разблокировку по отпечатку пальцев или проч.

Конкурентный сервис Apple Pay в Чехии пока не представлен. Ожидается, что в скором времени он начнет работать в Польше. Некоторые чешские и европейские банки говорят, что корпорация Apple требует выполнения условий, которые не очень подходят для Европы.

Источник: lupa.cz