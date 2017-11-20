Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 5 °C
Чешская Шкода рассказала о планах по производству электромобилей

Чешская Шкода рассказала о планах по производству электромобилей

artyommm 210 0
Компания Škoda Auto анонсировала дату выпуска своего первого электрического автомобиля.
Фото: shutterstock.com
Чешская Шкода рассказала о планах по производству электромобилей

Škoda Auto начнет выпускать электромобили. Первый электрифицированный автомобиль серийного производства компания отправит на рынок в 2019 году. До 2015 года Škoda Auto хочет начать предлагать покупателям пять моделей машин в разных сегментах с исключительно электрическим двигателем. 

С 2019 года завод также будет производить электрические компоненты для plug-in гибридов. Первым электромобилем компании станет Škoda Superb с гибридным двигателем типа plug-in. При этом прекращать выпуск автомобилей с классическими двигателями на горючем топливе завод не собирается и после 2020 года.

В 2020 году планируется отправить на рынок первый настоящий электромобиль. В этом году на автосалоне в Шанхае компания представила свой проект Škoda Vision E, который отражает представления производителя о будущем автономных транспортных средств с электродвигателями.

Концерн Volkswagen выделяет электрификацию моделей Škoda и производство электрических компонентов как основные моменты Стратегии 2025. Также планируется уделять особое внимание электронизации продуктов и процессов, выходу на новые рынки и расширению классического производства автомобилей на другие услуги, связанные с мобильностью.

До конца 2022 года Volkswagen инвестирует в электромобили, системы автономного управления и сервисы новой мобильности 34 млрд евро. В целом инвестиции группы компаний на ближайшие пять лет должны достичь 72 млрд евро.

Škoda Auto представлена тремя заводами в Чехии, на которых работает почти 30 000 человек. Автомобили Škoda также производят в Китае, России, Словакии и Индии (чаще всего – путем партнерства концернов), а также на Украине и в Казахстане – при сотрудничестве с местными партнерами. 

В 2016 году Škoda Auto отправила клиентам 1 127 700 автомобилей. Уже третий раз подряд компания выпускает более 1 млн машин в год.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
Skoda электромобили
Читайте
по теме 
Владельцев электромобилей в Чехии ожидают особые привилегии
15.08.2017 10:51 Авто
Владельцев электромобилей в Чехии ожидают особые привилегии
1487 0
Чешские «Шкоды» в России заподозрили в технических дефектах
11.08.2017 13:29 Авто
Чешские «Шкоды» в России заподозрили в технических дефектах
1160 0
Škoda назвала стоимость самой дешевой версии новинки SUV Karoq
05.07.2017 10:45 Авто
Škoda назвала стоимость самой дешевой версии новинки SUV Karoq
1529 0
Неожиданный результат: В каких странах Европы чешская Škoda лидирует по продажам
02.06.2017 14:30 Экономика
Неожиданный результат: В каких странах Европы чешская Škoda лидирует по продажам
2307 0
Последние новости:
20
ноября
Эксперт сравнил зарплаты и безработицу в Чехии и Словакии
20.11.2017 11:26 Экономика
Эксперт сравнил зарплаты и безработицу в Чехии и Словакии
21 0
Жителям Праги объяснили, как спасать елки на Рождество
20.11.2017 10:28 Общество
Жителям Праги объяснили, как спасать елки на Рождество
87 0
До середины декабря в Чехии будет относительно тепло
20.11.2017 09:02 Общество
До середины декабря в Чехии будет относительно тепло
242 0
Россия возьмет иностранные счета граждан под строгий контроль
20.11.2017 08:49 Политика
Россия возьмет иностранные счета граждан под строгий контроль
499 0
17
ноября
Видео: В Праге произошла авария из-за дикого барана
17.11.2017 10:59 Общество
Видео: В Праге произошла авария из-за дикого барана
1075 0
Чех принял экстренные роды у своей жены в машине
17.11.2017 10:30 Общество
Чех принял экстренные роды у своей жены в машине
819 0
За сокрытие информации об изнасиловании в Чехии будут сажать в тюрьму
17.11.2017 10:11 Общество
За сокрытие информации об изнасиловании в Чехии будут сажать в тюрьму
1061 0
Эксперт: Чехия должна подготовиться к лавине марихуаны
17.11.2017 09:53 Общество
Эксперт: Чехия должна подготовиться к лавине марихуаны
1590 0
16
ноября
В России начнет работать система tax free
16.11.2017 14:37 Общество
В России начнет работать система tax free
607 0
Чешский президент рассказал, о чем будет говорить с Путиным в России
16.11.2017 13:32 Политика
Чешский президент рассказал, о чем будет говорить с Путиным в России
1311 0


Мобильная версия