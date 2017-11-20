Чешская Шкода рассказала о планах по производству электромобилей

Компания Škoda Auto анонсировала дату выпуска своего первого электрического автомобиля.

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Škoda Auto начнет выпускать электромобили. Первый электрифицированный автомобиль серийного производства компания отправит на рынок в 2019 году. До 2015 года Škoda Auto хочет начать предлагать покупателям пять моделей машин в разных сегментах с исключительно электрическим двигателем.

С 2019 года завод также будет производить электрические компоненты для plug-in гибридов. Первым электромобилем компании станет Škoda Superb с гибридным двигателем типа plug-in. При этом прекращать выпуск автомобилей с классическими двигателями на горючем топливе завод не собирается и после 2020 года.

В 2020 году планируется отправить на рынок первый настоящий электромобиль. В этом году на автосалоне в Шанхае компания представила свой проект Škoda Vision E, который отражает представления производителя о будущем автономных транспортных средств с электродвигателями.

Концерн Volkswagen выделяет электрификацию моделей Škoda и производство электрических компонентов как основные моменты Стратегии 2025. Также планируется уделять особое внимание электронизации продуктов и процессов, выходу на новые рынки и расширению классического производства автомобилей на другие услуги, связанные с мобильностью.

До конца 2022 года Volkswagen инвестирует в электромобили, системы автономного управления и сервисы новой мобильности 34 млрд евро. В целом инвестиции группы компаний на ближайшие пять лет должны достичь 72 млрд евро.

Škoda Auto представлена тремя заводами в Чехии, на которых работает почти 30 000 человек. Автомобили Škoda также производят в Китае, России, Словакии и Индии (чаще всего – путем партнерства концернов), а также на Украине и в Казахстане – при сотрудничестве с местными партнерами.

В 2016 году Škoda Auto отправила клиентам 1 127 700 автомобилей. Уже третий раз подряд компания выпускает более 1 млн машин в год.

Источник: ihned.cz