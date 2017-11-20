Эксперт сравнил зарплаты и безработицу в Чехии и Словакии

С момента разделения Чехословакии на два самостоятельных государства Словакия пока так и не смогла догнать Чехию по уровню зарплат.

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В период до вступления в еврозону в 2009 году зарплаты в Словакии были ниже на 20-25%, чем в Чехии. Сейчас они практически сравнялись.

Уровень безработицы в Словакии по-прежнему выше, чем в Чехии. Этим с одной стороны объясняется и более высокий уровень зарплат в ЧР по сравнению со страной-соседкой. Если с 1994 по 2016 гг. безработица в ЧР составляла 6,4%, то в Словакии в это же время она достигала 14% (данные официальной статистики Чехии и Словакии).

В этом году 25 ноября исполнится ровно 25 лет, как был принят закон о разделении Чехословакии к 31 декабря 1992 года. В результате появились два самостоятельных государства – Чешская и Словацкая республики.

Аналитик компании Cyrrus Лукаш Кованда считает, что исторически так сложилось, что экономическая турбулентность больше отражалась на Словакии, чем на Чехии. Например, в 2003 году там произошло большое дерегулирование цен. В Чехии такого же падения покупательской способности работающих граждан не было. Превзойти реальный уровень зарплат переломного 1989 года самостоятельной Словакии удалось только в 2007 году. В то время как Чехия сделала это уже в 1996 году.

Когда Словакия собиралась вступать в еврозону в 2009 году, чешские зарплаты были выше словацких на 20-25%. В первые годы, когда словаки начали рассчитываться евро, разница в зарплатах стала еще больше, так как чешская крона укрепилась по отношению к европейской валюте. К примеру, в первом квартале 2011 года чешские зарплаты были выше словацких уже на 27%.

Но в 2012-2017 гг. в чешской экономике стали наблюдаться процессы рецессии, а Национальный банк ввел валютные интервенции. Из-за этого уровень зарплат в Словакии стал догонять среднюю оплату труда чехов.

Нужно также учитывать, что в двух странах разные уровни цен. При пересчете доходов населения в реальные зарплаты можно говорить о том, что некоторые профессии в ЧР и Словакии оплачиваются одинаково, а бывает и так, что словаки получают больше. Это, например, касается водителей, механиков и административных сотрудников.

Тем не менее, с учетом того, что сейчас чешская крона укрепляется к евро, а уровень безработицы сохраняется на минимальном уровне, можно ожидать, что чешские зарплаты снова будут существенно опережать словацкие.

Источник: aktualne.cz